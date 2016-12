DIEZ

Descansemos, tranquilicémonos, relajémonos y veamos hacia adelante que viene lo mejor, ojo, no lo confunda con la conformista frase “lo mejor está por venir”. Porque nada está por venir si no lo buscas, nada viene si no lo querés y nada llega por sí solo. El futuro y el destino lo forjás vos.

Justamente ayer la Selección fue otra. Buscó, metió, pensó y se decidió desde el arranque hasta el final. Así se tienen que jugar los partidos, con las ganas mostradas en la cancha, esto no quiere decir que contra Panamá no se intentó, pero ayer se corrió pensando, con la cabeza fría y con la decisión de ganar el partido desde el inicio.

Anoche dormimos contentos, hoy amanecemos ilusionados, si bien Trinidad y Tobago ha demostrado hasta ahora ser el más débil del grupo, estoy seguro que le va a arrebatar uno o varios puntos a alguno, no puede jugar tan mal, aunque quiera.

Esto también hay que tomarlo en cuenta para no crearse falsas expectativas, el rival de ayer fue muy flojo, pero era el rival de turno y había que ganar. La Bicolor ha demostrado siempre que cuando las papas queman sale a flote, aunque después del descuento las piernas temblaron un poco.

Queda demostrado que hay jugadores que cuando tienen ganas son irremplazables por su experiencia y por su calidad, ayer fue el caso de Emilio, enorme de principio a fin, inteligente, vivo, concentrado, talentoso.

Otro fue Boniek, ese jugador tantas veces criticado, pero con la voluntad de siempre, un jugador que puede tener malos partidos pero que deja el alma en la cancha y contagia.

La realidad es que todos fueron solidarios, todos intentaron jugar y cuando esto se junta es muy difícil que no te salgan las cosas y eso es lo que debe de servir y recordar para lo que viene.

En marzo, ya se podrá contar con Andy Nájar, el diferente, el que te puede aportar algo que a veces no se encuentra.

Volverá el Choco y tendrá que pelear el puesto con Eddie Hernández quien demostró tener unas condiciones impresionantes. Lástima que está tan lejos, en un fútbol desconocido, pero es un delantero que de haber tenido en su carrera un buen entrenador, quizá no extrañaríamos tanto a Pavón.

Suspiremos aliviados por un rato, pero sólo por un rato porque marzo está ahí, muy cerca, porque Estados Unidos viene golpeado y porque Costa Rica, sí Costa Rica, viene embalado.