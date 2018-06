Dionisio Estrada, periodista ESPN: “Una victoria que da confianza”

DIONISIO ESTRADA

Un funcionamiento completamente inesperado, distinto a lo que habíamos visto en poco más de dos años y medio de proceso; si durante ese tiempo hubiéramos visto algo cercano la crítica al trabajo del DT por supuesto hubiera sido diferente.

Pasaron 49 partidos para ver algo parecido a lo que se estuvo esperando en todo el proceso antes de llegar a este primer partido del Mundial.

Una victoria inesperada e inverosímil porque durante todo este tiempo nunca se jugó así, Victoria merecida por lo que se hizo dentro de la cancha y desde el área técnica, los jugadores ejecutaron perfectamente el plan de trabajo de Juan Carlos Osorio, que mostró que aprendió muy bien de aquella derrota en Confederaciones ante la misma Alemania.

Uno de los puntos claves es que cambió la zona de presión, no lo hizo tan arriba, sino más tirado al mediocampo para desde ahí en la recuperación del balón explotar los espacios y la velocidad, sobre todo, con Vela y Lozano. Puso a Vela a las espaldas de Kedhira y Kroos; además con Layún y Herrera volvieron locos en el mediocampo.

No le dio salida a los laterales como Gallardo y Salcedo y apoyados en esas zonas cuando bajaban Lozano y Layún. Hirving apoyaba a contener a Kimmich y después Vela o Javier Hernández aprovechaban ese tremendo espacio para esperar el pase largo y después con velocidad se incorporaban el mismo Lozano y Layún, gran trabajo de Herrera y la defensa se comportó a la altura.

Victoria que da confianza y es un envión anímico para los próximos dos partidos del cual espero se mantenga el mismo funcionamiento y rendimiento, no caer en exceso de confianza para lograr clasificación..

Es una gran victoria por el rival y porque no se esperaba pero al final es una victoria en fase de grupos, y no en instancia de eliminación directa por lo tanto todavía no hay algo "distinto" a otros mundiales. A ver hasta dónde se puede llegar.