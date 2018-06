MÉXICO NO SE MERECE A JUAN CARLOS OSORIO

Marvin Ávila

México está a las puertas de algo grandioso. De hecho ya lo hizo, ganarle a la campeona del mundo Alemania, es un sueño, algo que pocas selecciones pueden presumir en los mundiales y lo hicieron, con autoridad y señorío.

El Tri todavía no está clasificado a octavos y cualquier cosa puede pasar. Pero ya tuvieron una actuación digna, el mejor de la Concacaf en este Mundial. Los ticos han caído, con honores, pero están eliminados. Panamá ha sido una vergüenza (cómo lo fue su clasificación al Mundial con un gol fantasma) y solo los aztecas han dado la cara por el área.

Sin embargo hay un punto a destacar: los planteamientos de Juan Carlos Osorio. El técnico colombiano desde que llegó ha hecho las cosas bien salvo el tropiezo en la Copa América Centenario (7-0 contra Chile).

Después de que para el Mundial 2014 casi quedan fuera del Mundial y avanzaron por un repechaje contra Nueva Zelanda en una accidentada eliminatoria, para Rusia lo hicieron caminando, ganándole a Honduras de visita después de 22 años de no hacerlo.

El cafetero ha hecho grandes cosas en esta selección mexicana. Pero la prensa azteca en su mayoría, obviamente siempre hay excepciones, se han dedicado a trasquilar a Osorio. Le han criticado las famosas rotaciones que han tenido un resultado fantástico.

¿Por qué molestarte por no tener un equipo titular si te ha dado funcionado rotar? Como hondureño no me hubiese importado si Pinto hubiera hecho 100 alineaciones pero estuviéramos en Rusia haciendo el papel que México hace.

Al final todo se ha convertido en nada más que un paredón de fusilamiento para Osorio. El colombiano durante todo su proceso se ha ganado críticas sin sentido, de estómago pese a no ser un técnico pesado y maleducado, pero lo han tenido en el punto de mira solo por qué sí.

Todos en nuestros trabajos cometemos errores, Osorio no ha sido perfecto, ha tenido malos partidos pero es normal en un proceso, es increíble ver cómo "le disparan" a placer. Contra Alemania las críticas han cesado, pero no entiendo como un periodista de tanta trayectoria como André Marín (que es buen tipo, hice algunas colaboraciones para su programa de radio en 2009 así que no es nada contra él para que se entienda) puede escupir tanto veneno y darle mérito solo a los jugadores por no "tragarse sus palabras" reconociendo la labor del colombiano.

Juan Carlos Osorio ha hecho un buen trabajo con la selección de México.

Bien le dijo su compañero Gustavo Mendoza en vivo, "te tragaste tus propias mentiras". Siempre ridiculizaban su opinión y al final el tiempo le dio la razón. Pero las críticas no han tenido una sola línea, ha sido general sin importar la cadena.

Entiendo que en algún momento uno no simpatice con todos en este medio. Me ha pasado y cualquier periodista ejerciendo tendrá sus "enemigos" al no compartir criterios, pero los resultados en la cancha para Osorio le han respaldado.

En México no merecen un tipo como él de entrenador. La prensa mexicana está acostumbrada a tratar con salvajes, entrenadores hasta agresivos (recordemos al Piojo con Martinoli) y faltos de educación, que no se miden en sus actuaciones para confrontarlos.

Osorio no ha hecho más que trabajar y volver a poner al Tri donde siempre ha pertenecido, ha devuelto al gigante del área donde debe, pero enfatizo nuevamente... los mexicanos no se merecen un técnico cómo él.