Nil Solá: "Choco" Lozano mostró su lado más voluntarioso

Nil Solá

El Girona debutó este viernes por la noche en su casa ante el Valladolid en un partido en el que los hombres de Eusebio Sacristán no fueron capaces de marcar ningún gol.

Leer más: El Real Madrid es el próximo rival del Girona donde jeuga Choco Lozano

Todo apuntaba a que el hondureño Choco Lozano sería el delantero titular en esta primera jornada, pero finalmente el nuevo técnico alineó al uruguayo Cristhian Stuani.

El charrúa no tuvo una buena actuación y lejos de su mejor nivel no pudo superar al portero ex del Barça, Jordi Masip.

Con el partido atrancado, Eusebio dio entrada al Choco en el minuto 62, con media hora todavía por delante.

Lo cierto es que tampoco fue una buen día el del ariete que hasta el minuto 80 jugó escorado en la banda izquierda, posición en la que no se encuentra cómodo.

En los minutos que estuvo sobre el césped de Montilivi, Lozano mostró su lado más voluntarioso y sacrificado, corriendo en defensa para tapar las subidas del lateral visitante. En ataque, su aportación fue menor.

El hondureño tuvo un par de opciones en las que pudo rematar dentro del área, pero ambos intentos fueron frustrados.

En el 80’, Stuani fue sustituido por la última incorporación del Girona, Patrick Roberts, que relegó al Choco a la punta del ataque.

En los compases finales del partido, los locales buscaron el tanto de la victoria con muchos centros al área desde ambos lados, pero la zaga vallisoletana demostró una gran seguridad a la hora de rechazar estos centros.

Ahora, el Girona tendrá un día de descanso antes de volver a los entrenamientos para preparar el partido ante el Real Madrid.