La llegada de Mariano al Real Madrid ¿Bautizo o maldición?

Georgina Hernández

Todos hablan de una partida, peor aún, todos hablan de que cualquiera que llegue, no podrá llenar la grieta que dejó, la resentida e indigna salida del crack luso del Real Madrid.

Leer más: Mariano Díaz fue presentado con la camisa "7" que dejó Cristiano Ronaldo

Pero te tocó llegar, cuando creiste que no regresabas más, aquella que fue tu incubadora, pronunció tu nombre: Mariano.

Mariano que se soñaba frustrado visitando el Bernabéu una vez más, pero vestido de sevillista. Ha sido reclamado "mío" y esa voz, es la de Florentino.

¿Es la suerte? o más bien, ¿Es mala suerte? Que te llamen a ocupar un lugar que sabes que tiene dimensiones estratosféricas, que te es imposible llenarlo. Que tu pecho sienta la emoción de volver, pero cuando se lea tu nombre en los medios, logres escuchar el sonido del desánimo del madridismo, de la expectativa truncada, de la insatisfacción manifiesta, de la desesperanza de la afición.

Mariano, un nombre que aún no te produce emociones, seas madridista o culé, Mariano, no tiene significado. ¡Claro, es que Mariano, no goza el prestigio o "branding" de la marca CR7! y está bien, es permitido ser mortal, es válido venir desde abajo, ser luchador, colocarte metas, aspirar a ser algún día como el grande al que relevas, qué digo como un grande, como el más grande del Madrid.

A pesar de esto, todo pintaba para bien, la afición asimilaba tu ficha, al menos lograbas un visto bueno entre dientes acerca de tu contratación. Pero al club, se le ocurre la flamante idea de colocarte el dorsal número 7.

¡SÍ, el 7!

"ese númerito" que ostentó por 9 temporadas un jugador "que es historia pasada" y ahora, "harina de otro costal" No te preocupes Mariano, solo tiene en su haber cinco balones de oro, es el único que ha ganado el The Best en las dos ediciones, un FIFA World Player y tres trofeos como mejor jugador del año para la UEFA. También tiene cuatro Botas de Oro y ha sido seis veces máximo goleador de la Champions (en las seis últimas ediciones) y tres veces Pichichi de la Liga española.

Ah, sí, casi lo olvidaba, cuando fue parte del club, con ese número levantó, cuatro Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, tres Mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa y dos de España.

¡A lo grande! Así fue la presentaciónde Mariano Díaz en el Real Madrid

En resumen, Mariano, jugaras con el 7 en tu espalda, el símbolo en el campo del máximo goleador del club y de la Champions League.

Sin nostalgias, e dorsal tan laureado y emblemático ha sido cedido como un bautizo al nuevo delantero merengue. Pero todos sabemos, que después de CR7 este número es un lastre para cualquiera en el Real Madrid y por la forma en la que el club desestima sus leyendas, casi una maldición, una, que por ser inocente, no te mete mereces Mariano.