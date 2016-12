"Loco" Abreu podría regresar a El Salvador a jugar Concachampions en 2017

El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, que hoy hizo campeón al Santa Tecla salvadoreño con dos goles, reveló que podría regresar al país centroamericano en agosto del 2017 para disputar la Concachampions, cuando esté cerca de cumplir los 41 años.



"La propuesta de la directiva (del Santa Tecla) es que vuelva en agosto de 2017 a la Concachampions, veremos si en agosto están las condiciones", dijo el 'trotamundos' charrúa a la prensa.



No obstante, Abreu no detalló si su retornó al balompié salvadoreño sería solo para disputar la competición de clubes campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) o si incluiría la liga local.



El ariete uruguayo fichó recientemente por un año con el Bangú de Brasil, país en el que ya jugó con el Botafogo.



"Estoy agradecido porque hagan esa apuesta (de volver en 2017), porque estaba viejo con 39 años cuando llegué y hoy tengo 40, y cuando venga tendré 41", mencionó Abreu.

"LOCO" ABREU LE DIO EL TITULO AL SANTA TECLA DE EL SALVADOR



El jugador añadió que al retirarse pretende convertirse en técnico y que El Salvador es una opción para dirigir porque es un país en el que "no tengo ningún tipo de inconveniente de seguir mi carrera" desde los banquillos.



Por otra parte, aseguró no tiene problemas en recomendar a sus compatriotas que jueguen en el país centroamericano, pese al clima de violencia que vive.



"Cuando fiché, todos me llamaban para decirme cosas malas", pero El Salvador "es un país bárbaro, la gente es amable, muy cordial" y "en lo personal, aprendí muchísimo, (...) disfruté la parte humana y la deportiva", expresó Abreu.



Añadió que "a partir de ahora, cada vez que alguien me llame para venir para acá, todo (lo que diga) van a ser cosas positivas", porque "es como en todas partes del mundo, hay lugares en los que hay que tener ciertas precauciones".



El 'Loco' le dio hoy el segundo título de su historia el Santa Tecla al anotar dos tantos de cabeza en la victoria de 3-2 frente al Alianza y que tuvo que remontar de un 1-2.



En esta final, 'el Loco' Abreu marcó su gol número 13 en El Salvador, con los que alcanzó en la cima de la tabla de goleadores al colombiano Jefferson Viveros, jugó su partido 749 y alcanzó 14 títulos en su extensa carrera.



La estrella del Santa Tecla ha defendido 23 camisas, incluida la de la selección uruguaya y de clubes como San Lorenzo, River Plate, Rosario Central, Deportivo de La Coruña y Real Sociedad