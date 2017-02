Keylor Navas lanza elogios a James Rodríguez

Keylor Navas mostró de nuevo la buena relación que tiene con sus compañeros, en especial cuando destacó a James Rodríguez, a pesar de que éste no ha tenido el mejor nivel y está lesionado.

“Yo lo veo muy bien, cuando un jugador está en una situación de que tiene una molestia y no puede estar con el grupo, a cualquiera le hace sentir mal, después estar en una posición que no se juega mucho tiempo es normal que no se sienta contento del todo”, aseguró el meta.

Keylor aseguró que la actitud del colombiano es notable, ya que está con el grupo en todo momento, asegurando que es un ejemplo.

Además, Navas destacó la rotación que hace el técnico francés Zinedine Zidane, ya que esto hace que todos entrenen muy fuerte.

“En cualquier momento cualquiera puede jugar. Algunos entrenadores tienen un once y no lo cambian mucho, él esa vía la abrió y es algo que tiene toda la plantilla entrenando fuerte”, destacó el centroamericano.

Por último, defendió a Cristiano tras los pitos en el Bernabéu, asegurando que a todos les duele que la afición sea tan injusta con el luso.