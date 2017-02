El emotivo mensaje de Álvaro Saborío con el que se despidió del fútbol

El delantero costarricense Álvaro Saborío, no se guardó nada y fue muy claro en sus declaraciones donde confirmó su retiro del fútbol, siendo la principal razón, la forma en cómo lo trataron algunos seguidores del Saprissa por las ocasiones de gol que no pudo concretar.

En el partido que el equipo morado perdió ante Belén FC, se dieron los insultos que no soportó Saborío, ya que detalló que días atrás ya había analizado dejar el fútbol.

Uno de los detalles que más tocó al tico es su familia, donde Saborío explicó que no quiere ver sufrir a las personas más cercanas en su regreso a Costa Rica.

"Yo vine aquí a disfrutar, no a ver a mi madre sufrir como lo hizo ayer. Tengo una esposa y dos hijos y no quiero exponerlos a ellos... Yo no me siento en la disposición de aguantar insultos y críticas sin sentido solo por fallar un gol... La madre es la madre y cuando a uno se la tocan, es importante. Hace años no sentía ese odio hacia mi persona... Yo me cansé de las críticas sin sentido", expresó Álvaro Saborío en conferencia de prensa.

Además el costarricense comentó que la decisión fue analizada durante varios días y prefiere apartarse y disfrutar con su familia.

"Esta decisión no se toma a la ligera. Yo lo pensé bastante, quería ver actitudes de la gente y cómo se comportaba. Yo prefiero apartarme y disfrutar más a mi familia", mencionó Saborío.