Rolando Fonseca: “El calor y la humedad afecta, será muy complicado”

Rolando Fonseca fue un brillante delantero de Costa Rica que en muchas ocasiones le anotó a Honduras, en total le marcó en nueve oportunidades al conjunto catracho y es voz autorizada para hablar del juego en el Estadio Morazán.

Ahora él se encuentra desligado del fútbol aunque comenta en la cadena Teletica, el “Rolo” menciona que la actual generación de Costa Rica puede hacer cosas grandes como ganar en San Pedro Sula.

“Acá estamos muy contentos por las cosas positivas que ha venido logrando esta generación al hacer cosas importante, la tricolor debe aspirar a ser de los primeros porque se ha escrito una linda página, estos partidos siempre son complicados, más ahora que ambos equipos están obligados a puntuar”.

LEE: PERIODISTAS TICOS OPINAN SOBRE EL HONDURAS-COSTA RICA

Y agregó: “Los dos equipos se deben reinvindicar, son encuentros aguerridos, de mucho roce y entrega, el calor y la humedad afecta pero debemos ir viendo el accionar del mismo”.

Además el ex delantero aseguró que no le ha seguido mucho la pista a Honduras pero ha visto un buen trabajo de grupo. “Rescato el trabajo grupal de Honduras aunque no he seguido mucho el accionar de cada jugador”.

MIRA: COSTA RICA NUNCA HA VENCIDO A HONDURAS EN SAN PEDRO SULA

De cara a este partido existe el morbo de la mala relación con la que terminó Jorge Luis Pinto y sus ex jugdores, entre ellos Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruíz, el incentivo que puedan tener estos jugadores para ponerles clavos al ataúd del colombiano no es primordial considera Fonseca.

“El roce o morbo que se maneja fuera está pero hay cosas más importante, no se debe sobreponer un problema personal, no creo que ninguno de los jugadores de Costa Rica ponga por encima un problema, es más importante el objetivo de país que una discrepancia con un técnico”, concluyó.