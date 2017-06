Celso Borges mostró todo su talento en la batería en un concierto benéfico en Costa Rica

El jugador costarricense Celso Borges mostró un talento poco conocido hasta ahora, y es que el jugador tomo asiento en la batería y ofreció un concierto musical por una buena causa.

La idea de la presentación era colaborar con la Asociación Aldeas Infantiles SOS, que pretende ayudar a niños en estado de precariedad.

El futbolista habló tras el espectáculo y dijo lo siguiente:

"Pasé muy nervioso toda la semana con los ensayos, pero yo creo que al final salió bien, y era para una muy buena causa".

Borges deslumbró a muchos de los que se acercaron al evento que recaudó cerca de 6000 dólares según trascendió en el diario La Nación.

Incluso en España el medio de comunicación “La Voz de Galicia” destacó el talento del volante que juega para el club de su región, el Deportivo La Coruña.

Celso entonó junto a la banda del músico costarricense Kurt Dyer temas de Soda Stereo, Guns and Roses, System of a Down y Pink Floyd.