Futbolista mexicano Julio Cruz fue asaltado en Costa Rica

El futbolosta mexicano del Club Sport Herediano, Julio Cruz, fue asaltado en Costa Rica el martes pasado, únicamente tuvo pérdidas materiales.

Cruz publicó en sus redes sociales un vídeo donde explicó lo que le sucedió con las personas que lo hicieron pasar un mal momento.

LOS JUGADORES CON APODOS DEL REINO ANIMAL

"En la mañana cuando me dirigía a mi casa después del entrenamiento sufrí un asalto, dos sujetos me atacaron, no se preocupen estoy bien, solo fueron cosas materiales y eso es lo que menos importa", dijo Cruz en su vídeo.

El mexicano comunicó en sus redes sociales lo que le había sucedido y rápidamente los aficionados se hicieron sentir.