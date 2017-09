Once equipos se desafilian de Federación de El Salvador y no prestarán sus jugadores

Once equipos de primera división de El Salvador se desvincularon del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol (Fesfut) del país debido "a la nula representatividad de las autoridades del mismo a los clubes de la liga y a su fracaso estructural", confirmó el jueves un portavoz.



Ya este viernes mismos equipos que se desvincularon de Fesfut no prestarán a los jugadores que el técnico de la selección absoluta, el colombiano Eduardo Lara, convocó para el amistoso contra Canadá, informó el presidente del Santa Tecla, José Vidal Hernández.

Los 11 equipos que se desligaron son Alianza, Santa Tecla, Dragón, Isidro Metapán, Sonsonate, Pasaquina, Chalatenango, Municipal Limeño, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), Audaz y Luis Ángel Firpo.



José Vidal Hernández afirmó este viernes durante una entrevista en una radio local que "la decisión es una de las medidas tomadas tras acordar la desvinculación de la Fesfut".



"No podemos ser ambiguos, si nos desvinculamos de la federación no podemos prestar a nuestros jugadores, por eso tomamos la decisión de no hacerlo", manifestó.



El colombiano Eduardo Lara convocó a 20 jugadores para el amistoso que El Salvador sostendrá el próximo 8 de octubre en Estados Unidos ante Canadá. De esta lista, 12 futbolistas provienen de los equipos Alianza, Santa Tecla, Sonsonate e Isidro Metapán, que han acordado desligarse de la Fesfut.



A estos se suman Municipal Limeño, Pasaquina, Chalatenango, Audaz, Luis Ángel Firpo, Dragón y Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).



Por el momento las autoridades del comité ejecutivo de la Fesfut no se han pronunciado sobre el caso.