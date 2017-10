Seleccionados ticos quieren clasificar “sin importar quien vaya a quedar afuera”

Varios seleccionados costarricenses ya se sumaron a la convocatoria que realizó el técnico Óscar Ramírez, para enfrentar el próximo viernes a Honduras y cuatro días después, martes, a Panamá.

El defensor central Kendall Waston brindó sus sensaciones previo al duelo ante la H.

“Tenemos que prepararnos muy bien para ese partido tan esperado y tan decisivo para nosotros”, manifestó Waston.

Además, añadió:

“Nos hemos enfocado en clasificar sin importar quien vaya a quedar afuera, en otras eliminatorias nadie nos ayudó, más bien nos dejaron por fuera, cada quien se salva solo”.

Otro que pasó por los micrófonos fue el capitán Bryan Ruiz, que dejó claro su afán por llegar al mundial sin importar la vía.

“Yo me desahogo con clasificar al mundial, no me importa cómo vayamos a clasificar”, comentó Ruiz.