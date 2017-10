Medford polémico, lanza mensaje a la afición del Herediano

El Club Sport Herediano está viviendo uno de los mejores momentos deportivos de su historia, tanto así que es campeón actual y líder del presente torneo.

Sin embargo, la afición del “Team” está debiendo en su apoyo al equipo según el técnico Hernán Medford, que así lo dejó claro en conferencia de prensa.

“Ahora nos toca regañarnos a ellos, el equipo invicto, líder, campeón, nos toca regañarnos, si queremos ser el mejor en la cancha, tenemos que serlo en la gradería, no podemos jugar con 1000 personas, cuando se pelea el campeonato aparecen todos, mejor le digo a los muchachos que bajemos la distancia a un punto a ver si llegan, ocupamos que lleguen hasta con lluvia”, manifestó Medford.

Otro que no dejó pasar la oportunidad para referirse al tema fue el Gerente Jafeth Soto, que lanzó un mensaje directo a sus seguidores:

"Me parece que no existe la felicidad completa. No sentimos el respaldo total de nuestra afición, no es el esperado. En este campeonato a nuestros seguidores les doy apenas un 7 de calificación, sinceramente me he sentido solo; a diferencia de otros años, no hay ese calor de la afición".

Herediano se perfila como el favorito para ganar el Torneo de Invierno 2017 en Costa Rica.