El Saprissa recibe al América con ansias de golpear el poderío mexicano   

El partido se jugará a las 19:00 horas locales (01:00 GMT del jueves) en el estadio Ricardo Saprissa, en San José, que estará lleno en sus 21.000 localidades.



En el Saprissa saben que será un partido difícil ante el actual líder del torneo Clausura mexicano, pero confían en conseguir un resultado, con el empuje de su afición, que mantenga vivas las esperanzas de clasificación a los cuartos de final.



"Sabemos que va a ser un partido sumamente difícil, pero en el fútbol no hay nada escrito. Estamos claritos en los que nos toca hacer y podemos sacar un buen resultado", dijo a los periodistas el delantero saprissista Ariel Rodríguez.



El Saprissa anunció que se han recuperado de lesiones los centrocampistas Michael Barrantes y el argentino Mariano Torres, así como el defensa Alexander Robinson, quienes se perfilan como titulares.



La única baja sensible del 'monstruo morado' es la del delantero y capitán Daniel Colindres, quien fue expulsado en el último partido de la edición anterior de la Liga de Campeones y debe cumplir una fecha de castigo.



En la teoría, el América parte como favorito por la calidad de su plantel, aunque es una incógnita la alineación que utilizará el entrenador Miguel Herrera



En la edición 2014-2015 de la Liga de Campeones ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final con una contundente victoria del América de 5-0 en el global, que incluyó un triunfo por 0-3 en el Estadio Ricardo Saprissa.



"El América irá a Costa Rica con el mejor equipo que podamos formar y buscaremos la victoria", declaró Herrera el lunes en una entrevista desde México con la emisora costarricense Radio Columbia.



Sobre el Saprissa, el estratega comentó que se trata de "un gran rival" y destacó que el fútbol costarricense en general "ha mantenido un buen nivel".



"Será un partido fuerte, difícil, pero vamos con la convicción de traernos un buen resultado para poder sacar la serie en México", expresó Herrera.



Está por verse si Herrera decide jugar con todo el poderío de jugadores como el colombiano Mateus Uribe, el francés Jéremy Ménez o el mexicano Oribe Peralta, o si le da oportunidad a algunos futbolistas que no son tan regulares en el torneo mexicano.

COSTA RICA CONFIRMA FOGUEO ANTE UNA DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO



El partido de vuelta de la serie se jugará una semana después en el Estadio Azteca de Ciudad de México.



- Probables alienaciones



Saprissa: Aaron Cruz; Alexánder Robinson, Henrique Moura, Joseph Mora, Jordan Smith; Michael Barrantes, Mariano Torres, Marvin Angulo, Christian Bolaños; Johan Venegas y David Ramírez.



Entrenador: Vladimir Quesada.



América: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Aldo Cruz; Mateus Uribe, Guido Rodríguez, Renato Ibarra, Cecilio Domínguez; Jéremy Ménez y Oribe Peralta.



Entrenador: Miguel Herrera.