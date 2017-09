Jona Mejía sobre la selección de Honduras: "Mi verdadero nivel no lo han visto"

Jonathan Mejía, delantero hispano-hondureño, quien juega en el Córdoba de la liga de segunda división de España, se refiere al llamado que le hicieron a la Selección Nacional y por qué no lo volvieron a convocar. Además de una ilusión que tiene a futuro.

¿Cómo está tu actualidad Jona, qué hay de tu vida?

Pues muy bien, siento que estoy en una etapa muy buena.

¿Qué tal tu momento futbolístico?

Bien, la verdad que tenemos un bonito equipo y esperamos algo mejor este año.

¿Por qué tanto tiempo en segunda división?

Bueno, al final hay que tirarlo todo un poco, cuando yo tenía 23 años el Granada compró mi ficha, había tenido varias ofertas de primera, pero el Granada no lo veía bien, entonces siempre tuve que seguir peleando segunda y hasta el día de hoy aquí estoy.

¿Pero crees que exclusivamente sos para segunda división?

No, yo creo que mirando mi trayectoria he hecho méritos como para tener la oportunidad en primera división, he hablado con muchas personas de aquí de España y la verdad que creo que por números se me ha podido dar la oportunidad.

¿Crees que ese ha sido un factor determinante para que no se te dé la oportunidad en la Selección?

Quiero creer que no, todos los compañeros que están en la Selección son buenos, no cabe duda, pero también hay varios que están afuera jugando, están en otras ligas y bueno…

¿Qué tan competitiva es la segunda división de España como para estar pendiente de Jona y tenerlo como esperanza para la Selección Nacional?

Te cuento que era mejor el año pasado, pues había equipos históricos, de muchísimo presupuesto como el Mallorca y el Rayo Vallecano, esos equipos estaban desde abajo hasta prácticamente las últimas tres jornadas, esta liga es supercompetitiva.

¿Qué tanto ha sido el sueño de integrar la Bicolor catracha?

Lo máximo, siempre lo he dicho, el sueño de todo jugador es formar parte de la selección de su país.

En su momento tuviste la oportunidad para estar en la Selección con dos técnicos. ¿Qué pasó, crees que quedaste en deuda como para que ellos decidieran no convocarte?

Pues no tengo idea de qué pasó, las veces que fui creo que en mi debut contra Israel habíamos muchos nuevos, teníamos que adaptarnos, más yo porque el fútbol que se juega en la Selección es mucho más diferente al que se juega aquí en España, pero como te digo, yo siempre he intentado lo máximo y nada, me toca seguir.

Aquí en el país hay corazones divididos, hay unos que pujan para que Jona tenga una oportunidad en la Selección y hay otros que dicen que no tenés condiciones.

Yo les agradezco a quienes creen que debo ir y respeto a los que creen que no, al final el fútbol es a gusto del aficionado, yo no tengo problema en aceptar críticas, yo seguiré dando lo mejor de mí.

¿Aún te esforzás en los partidos con la esperanza de que ese sueño se pueda cumplir y que Jona pueda venir a representar al fútbol hondureño en la Selección Nacional?

No, esa es la meta, pero bueno, eso no depende de mí, yo solo me dedico a hacer lo mejor.

¿Por qué mejor no te dedicaste a apostarle al fútbol de España y buscar una oportunidad en esa selección?

Yo desde que era joven tenía la ilusión de defender al país que vio nacer a mi padre.

Entonces eso dice que la Selección Nacional la has querido integrar por convicción y no por intereses personales.

¿Qué intereses personales puedo tener yo? Tengo mi vida hecha, no tengo otras intenciones, he tenido ofertas de todas partes de Europa, pero no acepto porque aquí estoy bien tanto con el equipo como en lo económico.

¿Cuáles han sido las ofertas que has rechazado en estos últimos meses?

Pues he tenido ofertas de Francia, de Bélgica, Inglaterra, son países buenísimos, pero aquí está mi familia, entonces mejor me quedé aquí.

¿Sentís que tenés las condiciones y capacidad para representar dignamente al fútbol hondureño?

Sí, estoy en mi mejor momento, yo jamás me he engañado en ese aspecto, si yo no viera que estoy apto para vestir la camisa de Honduras no lo soñaría, el día que no me note al nivel de mis compañeros dejaré de jugar fútbol y me dedicaré a otra cosa, no tengo problema en eso.

¿Te costó adaptarte al sistema porque descendías de hondureño o en un principio se te hizo todo fácil?

No, la verdad que yo tenía la base del fútbol, yo sabía cómo era todo, pero aquí en España es muy complicado entrar al fútbol, por eso digo, lo mejor está por llegar.

Siempre los equipos te apuestan para que vos comandés el ataque con ellos. ¿Qué proyecciones hay para Jona como referente en la delantera del Córdoba?

Al final en un equipo hay delanteros, pero todo depende de cómo el entrenador quiera hacer el equipo, cada quien tiene sus características únicas, pero al final cada quien quiere jugar el máximo de minutos posibles.

¿Con el plantel que tiene el Córdoba puede intentar llegar a la primera división?

El Córdoba en España es un club grande, aquí el proyecto está plasmado, es muy complicado eso, porque si tú ves los jugadores que tienen los otros equipos, te darías cuenta que aquí es duro.

Hay tres hondureños que juegan en la segunda división de España: Jona Mejía, Bryan Acosta y el “Choco” Lozano. ¿Crees que ha sido lo mejor para Lozano fichar con el Barcelona B?

Sí, yo creo que ir al Barcelona B es bueno en todos los sentidos, espero que el “Choco” pueda subir al primer equipo, pero si no lo logra, decir que fue al segundo equipo ya es una gran oportunidad.

¿Cómo ha sido tu relación con él?

Buena, él desde que llegó aquí nos llevamos bien, la verdad que él es una persona increíble.

Con la llegada de Bryan Acosta a la segunda división de España, ¿crees que eso sea beneficioso para el fútbol de Honduras o siempre hay que ir más arriba?

Es bueno, yo creo que deberían de trabajar mucho para traer más jugadores, para mí es una alegría que sigan viniendo compañeros.

La vez que te convocó Jorge Luis Pinto a la Selección, ¿crees que te debió hacer más convocatorias y que deberías estar jugando estas eliminatorias mundialistas?

No hay nada que pueda decir, él es quien toma las decisiones y la verdad que eso lo veo así, tranquilo.

¿Diste todo o crees que te pudo haber afectado algo, el ambiente, la comida, las exigencias? Normalmente podríamos decir que los técnicos siempre tienen jugadores a quien llamar.

Hay algo que está claro, el nivel verdadero de Jona no lo han visto, pero pensándolo fríamente son muchos los factores que me han afectado, no es el mismo clima, el fútbol de allá es más físico que el de aquí, cosas como esas a uno le afectan.

¿Sentís que pudiste haber menospreciado el fútbol hondureño cuando no te mostraste de la mejor manera?

¿Menospreciar yo el fútbol hondureño?, jamás, siempre que escucho que alguien habla mal del fútbol hondureño, yo me encargo de cambiarle el concepto, en Honduras hay jugadores de mucha calidad y con buen físico, aquí en España no trabajamos mucho lo físico, pero sí lo técnico, yo no voy a tener el físico de algún compañero hondureño, no he tenido esa preparación, pero en lo que es el fútbol, la verdad que jamás negaré que me gusta ser parte de él.

Uno no sabe las vueltas que da la vida, pero… ¿Nunca se te ha pasado por la mente venir a jugar a la liga hondureña?

Yo muchas veces lo he dicho, esa idea ha pasado por mi cabeza, tengo 28 años, aquí en Córdoba firmé por tres años, me retiro a los 31, como te dije, si a esa edad yo no me siento capaz de dar un buen nivel dejaré el fútbol y me dedicaré a otra cosa

¿Si algún día vinieras a jugar a Honduras en qué equipo te gustaría militar? Recordá que está Olimpia, Motagua, Platense y Real España que siempre pugnan por los mejores jugadores.

El tiempo que estuviste en Honduras concentrado con la Selección, ¿disfrutaste del ambiente?

Sí, la verdad que me sentí bien en todos los aspectos, me encantó todo.

¿Después de tanto tiempo en el fútbol, qué vale resaltar que no es fácil? ¿Cuáles han sido tus mayores frustraciones?

Te voy a contar la mayor, el año que el Granada compró mi ficha me cedió a un equipo de Portugal de primera división, pero después me mandaron a uno de segunda, en ese club con 22-23 años marqué 17 goles, en la primera vuelta metí 10, el Granada por mí pagó una cantidad insignificante solo porque yo venía de un club más pequeño, cuando metí 10 goles en la primera vuelta, vinieron varios equipos de primera división por mí con ofertas sobre la mesa y que eran como 15 veces más de lo que el Granada había pagado por mí, hasta me ofrecían el mejor contrato de mi vida, pero el Granada no me dejó, no solo eso, también me seguía exhibiendo, desde ese entonces siempre he tenido cojones como para enfrentar problemas que se me han venido presentando.

¿Sentís que en ese momento el Ganada frustró ese sueño que se convertía en realidad?

Sí, siempre lo he tenido en la cabeza, como decimos los futbolistas, la carrera no acaba en un club, no termina en un partido ni en un año, pero sí a uno le duela que no te dejen ir cuando te quieren equipos de Francia, Inglaterra, Bélgica, que son países con muy buenas ligas, es una frustración tremenda.

Cuando metiste esa cantidad de goles en el Jaén, qué equipos vinieron a ofrecerte ese contrato soñado y que el Granada no quiso?

Pues perdóname, pero no puedo decirlo, esas son cosas que hablamos los clubes con los representantes, entonces mejor nos guardamos eso para que después no haya problemas.

¿Las proyecciones de Jona individualmente, cuáles son de aquí para mayo?

Superarme con respecto al año anterior, siempre intento superarme a mí mismo y espero que este año también pueda.

¿Me imagino que una de tus metas es volver a la primera división?

Sí, esa es la meta de todos, pero vamos a hacer lo mejor para poder subir.

¿Cuándo pensás venir a Honduras por placer?

Cuando pueda, yo tengo 20 días de vacaciones en verano y la verdad que me gustaría llevar a mi padre para que pueda volver a disfrutar de su tierra.

¿Qué ciudad te gustaría visitar con él?

Tegucigalpa, ahí es donde tenemos la mayor parte de la familia.