Jesé es acusado de no cuidar de sus dos hijos

Hace pocas semanas que Melody Santana, una joven canaria de 25 años, tuvo que comunicarle a Jesé vía Instagram que había sido padre de un segundo hijo con ella.

“No tuve otra forma de hacérselo saber. Hace cuatro meses cambió de número de teléfono y dejó de hablar conmigo. No tenía manera de contactar con él y no quería decírselo a través de un familiar. Quería hacerlo yo”, explicaba en una entrevista exclusiva al portal Vanitatis.

Jesé y Melody se conocieron en 2010 cuando él tenía 17 y ella 19 años. Los presentaron sus hermanos, que están casados, y un año después ella quedó embarazada coincidiendo con la primera crisis de pareja.

El entonces jugador del Madrid pidió incluso una prueba de paternidad y cuando confirmó que era el padre intentó restablecer una relación que acabó explotando en 2013 cuando, justamente, iban a bautizar a Jesé Junior.

“Me dejó tirada con todos los preparativos, así que no quedó más remedio que suspenderlo”. Pero, pese a ello, Melody cuenta que no podía dejar a Jesé.

“Cada vez que me proponía rehacer mi vida lejos de él, me buscaba y me hacía mil promesas. Yo estaba muy enamorada y al final por el bien del niño aceptaba volver”, confiesa.

La relación se convirtió desde entonces en un ida y vuelta constante durante el que Jesé tenía otras novias y apenas veía a su hijo. “Este 2016, sin ir más lejos, solo ha visto a su hijo cuatro veces y las únicas Navidades que ha pasado con él fueron las primeras. Ninguna más”

Jesé simultanéo sus encuentros con Melody con una relación con Fátima Heredia. “Tan ciega estaba que cuando nos encontrábamos en Madrid lo hacíamos en un hotel. El decía que así estábamos más cómodos, pero luego supe que era porque las cosas de Fátima estaban en su casa”.

La guinda llegó cuando las dos novias de Jesé casi abortaron al mismo tiempo. “Yo aborté en noviembre como conscuencia de una malformación en el feto y Fátima lo hizo solo un mes antes de forma voluntaria porque decidió interrumpir su embarazo al no sentirse apoyada”.

Pese a todo, la relación siguió adelante hasta que “en febrero de 2016 me quedé embarazada y cuando se lo dije le noté nervioso. El ya estaba con Aurah Ruiz (su actual novia) pero yo no lo sabía. El me decía que no estaba preparado para tener otro hijo, pero cuando le propuse interrumpir el embarazo me miró a los ojos y me dijo: ‘tú no vas a hacer eso porque yo no quiero que lo hagas’ y luego me abrazó”.

Poco después, se enteró que Jesé estaba con otra y que la llevó a las islas Maldivas donde, justamente, ella le había propuesto ir de vacaciones. Sin embargo, fue en ese paradísiaco lugar en el que el jugador del PSG oficializó su relación con Aurah Ruiz.

Desde agosto no se hablan y de nuevo Jesé ha pedido la prueba de paternidad del pequeño Neizan al saber, a través de Instagram, que había nacido.

Melody reclama justicia y el reconocimiento de Jesé. “Tengo que luchar por lo que les corresponde a mis hijos. Yo no quiero nada para mí, pero me gustaría que él se diera cuenta de que una habitación de 15 metros cuadrados no es el lugar adecuado para que se crien dos niños”.

