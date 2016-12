¡Polémica! La hija de Maradona se pelea con la hermana del Kun

El escándalo que surgió en las redes sociales entre Gianinna Maradona (27) y La Princesita Karina (30) sigue su cauce y esta vez fue Mayra del Castillo Agüero quien le dedicó un duro mensaje a la hija de Diego Maradona. En un posteo de Instagram, la hermana del Kun Agüero trató de "demasiado conventillera" e "ignorante" a su excuñada, palabras que acompañó con una foto rodeada de todos sus sobrinos, incluidos Benjamín Agüero Maradona (8), hija de Gianinna y el Kun; y Sol (9), fruto de la relación de la cantante con El Polaco.

"¡Son mis sobrinos y no se jode! Hay que ser demasiado conventillero para crear una pelea que jamás existió, digan de mi lo que quieran, pero con ellos no se metan… Son chicos, juegan, ríen y lloran, como todo niño. Ahora lo digo yo... ¡Hay que ser ignorante para decir barbaridades!", aseguró Mayra desde la red social, junto a una foto que la muestra rodeada por los nenes.

Justamente desde el Instagram de Mayra había estallado la polémica con Gianinna, ya que durante un video en vivo se vio a Benjamín y Sol jugando, y desde una cuenta de Twitter le avisaron a la hija del Diez que la hija de Karina había tratado de "maricón" a su hijo, con el supuesto aval de la hermana del Kun. Algo que la propia Mayra desmintió rápidamente, en diálogo con Ciudad.com. Ese rumor provocó que Gianinna llamara a Manchester para hablar con el Kun y su hijo, por lo que La Princesita reaccionó cruzándola en Twitter.

La mala relación entre Gianinna y Mayra es de larga data. Según contó la hija del Diez, nunca tuvo una buena relación con la familia del futbolista y en una entrevista radial con Jorge Rial se refirió a un episodio que tuvo con la hermana de su ex durante el Mundial de Brasil 2014. "En un momento, yo estaba hablando con la mamá de Sergio con Benja a upa y se acerca una de las hermanas, Mayra, a hablarle. 'Bueno, la camioneta se tiene que ir. ¿Benjamín qué va a hacer? ¿Va a venir o no?', y yo le digo 'Hola Mayra, soy la mamá de Benjamín'. Me respondió: 'A los soretes como vos yo no los saludo'. Yo estaba con Benja a upa, por eso me callé", relató, sobre aquel episodio.