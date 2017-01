El atleta más rápido del mundo en la película del Superhéroe más rápido de la historia. Parece mentira, pero no lo es. Usain Bolt ha revelado que le gustaría aparecer en 'The Flash', la película de Warner Bros y DC Comics. El atleta olímpico, el hombre más rápido de la historia, lo ha confirmado durante una entrevista a MTV en la que promocionaba 'I Am Bolt', el documental sobre su vida.

Actualmente, la cinta protagonizada por Ezra Miller se encuentra en fase de prepoducción y, aunque todavía no tiene fecha para comenzar el rodaje, su estreno está previsto para 2018.

Usain, que ganó 3 medallas en Río 2016 todavía no ha decidido si seguirá corriendo en los próximos meses, pero los reportes indican que ya no siente motivos para seguir en las pistas.