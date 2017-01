Higuaín se salvó de un escándalo sexual

Antonella Fiordelisi es una escultural modelo italiana que hace poco se quejó públicamente de que Gonzalo Higuaín le había pedido fotos íntimas y le calificó como "enfermo". Su frase exacta fue "Higuaín me pide fotos de mi trasero en Instagram. Qué enfermo".

Al delantero argentino de la Juventus de Turín, y exjugador del Real Madrid, se le juntaron entonces las críticas por su supuesto sobrepeso con las de este conato de escándalo sexual. Pero era una invención.

Las palabras de la modelo no tardaron en hacerse virales en la red, y en provocar una riada de "palos" al futbolista. Tras ello, Fiordelisi decidió contar la verdad y dar marcha atrás en sus declaraciones.

"Fue una simple broma"

Pese a haber sido tan clara como escueta con su mensaje, horas más tarde escribió que había sido una "broma": "Únicamente por aclarar: con Higuain hablé un par de veces por Instagram. Fue una conversación juguetona y divertida. No quería ofenderlo. No es un enfermo, conmigo se portó de manera cortés. Me disculpo con él, no era mi intención ofenderlo ni crear cotilleos inexistentes: fue una simple broma".

Según ella, todo se debió a una mala interpretación de las redes sociales, por lo que afirma que ha aprendido "una lección", que es que "hay que estar muy atentos a las palabras que se usan en las redes sociales".