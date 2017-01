Conoce a Giselle Carías, la princesa de la televisión Catracha

Una chica extrovertida, carismática y sensual, así es Giselle Carías, la hermosa presentadora de televisión hondureña que ha acaparado miradas detrás de la pantalla a través de unos de sus programas, "Café Caliente".



Lo dulce de su voz te enamora, en cambio su mirada seductora te hace perderte de este mundo por un par de horas. Es una diosa randiante y simpática que no tiene comparación.



Actualmente cursa la carrera de Ciencias de la Comunicación y sueña con tener su propia empresa.



¿Cómo recuerdas tu niñez?

Viví durante un tiempo con mis abuelos. Mi figura paterna fue mi abuelo. No me quejo de mi niñez, fui muy consentida y extrovertida, me gustaba andar jugando por todos lados.



¿Cómo defines la vida?

La vida es de momentos, estos deben aprovecharse porque no se vuelven a repertir. El primer amor no se vuelve a repetir.



¿Cómo visualizas el amor en la actualidad?

Se ha perdido la esencia, en la actualidad solo se piensa en satisfacer las necesidaes en lo físico. Antes invertían tiempo en cine, cartitas, ahora todos corren.





¿Te gusta que te enamoren con la vieja escuela?

Sí, me encanta que te vayan conquistando poco a poco, que craneen.



¿A qué tipo de hombre le sacarías tarjerta verde?

A uno que sea caballero, que huela bien, detallista y que tenga visión; tiene que ser educado.



¿Amarilla?

A mí no me gustan los intermedios, si tiene una cosita por ahí que no me gusta no lo tendré en veremos.



¿Y la roja?

A alguien que sea altanero, que piense que porque tiene dinero puede tenerlo todo. También aquel que sea promiscuo y mentiroso.



¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo?

Sin duda que mis piernas.



¿Eres conservadora o coqueta?

Soy coqueta ja, ja, ja. Pero eso es natural, me sale sin querer.



¿Qué opinas del fútbol catracho?

Es una de las cosas positvas que tenemos como hondureños, nos une y nos regala muchas alegrías.



¿Crees que podamos ganar la Copa UNCAF?

Hay posibilidades, nunca se sabe, siempre se puede. Aparte de ello esperamos que podamos clasificar al Mundial de Rusia 2018.





¿En qué sueñas?

Quiero graduarme y luego deseo estar en los diferentes medios, como prensa y radio. En un futuro me veo como empresaria.



Nombre: Giselle Sarahí Carías



Fecha de nacimiento: 30 diciembre



Edad: 26 años



Estatura: 1.68 m