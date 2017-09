Jerlyne Sarmiento, la chica fit que confesó su admiración por jugador del Real Madrid

Es una chavita encantadora y fuera de órbitra. Así es Yerlyne Sarmiento, la hermosa capitalina que se ha abierto paso en el mundo del culturismo desde hace un año. Actualmente se prepara para dar un salto en su primera competencia (Roatán Championships) en la categoría de bikini fitness. Fuera de ello es pasante de la carrera de Lenguas Extranjeras y apasionada al fútbol.

¿Cómo comenzó todo en tu nueva etapa como chica fitness?

Más que todo por mis hermanas, ellas solían asistir. En una ocasión me les uní y al final me terminó gustando. Por ahora ya llevo un año dentro de ello.

¿Qué ha cambiado desde que te metiste al gym?

Era más delgada, sabes… mi cuerpo ha cambiado. Ahora tengo las piernas un poquito más tonificadas.

Háblame de una chica que se dedica a esto… ¿cómo es?

Cambian muchas cosas, sobre todo la alimentación. También mejora tu forma de sentir. A veces hasta te vuelves una mejor persona. De repente eres amigable, comprensiva y hasta caritativa. No solo es en lo físico. Todo esto te ayuda a quitarte el estrés.

¿Cuáles son las excusas comunes que usan los hombres para acercarse a ti cuando estás en el gym?

Siempre hay una persona que te queda viendo. Normalmente te piden la máquina para disimular y buscan un tema de conversación. Como cuánto tiempo llevas o te resaltan el cambio que tienes, je, je, je.

¿Dime… y una chava como tú se conquista también con pesas o un flaco como yo podría conquistarte?

No, no me baso en un físico perfecto. Aunque realmente una persona se fija en el físico primero, pero no lo es todo. Yo realmente observo si es una persona con valores y que se respete a sí mismo o cómo te trate.

¿Estás cerrada al amor o puedes recibir a alguien?

Estoy abierta a ver qué se viene. Si una persona logra ganarse mi corazón veremos qué pasa.



¡PICANTES!



¿Quién se queda con el clásico hoy? (motagua vs olimpia)

Olimpia, pues claro, ja, ja, ja.

¿Quién es el futbolista más feo de la Liga Nacional?

Román Rubilio Castillo. No me gusta su peinado (su pelo teñido).



¿El más guapo?

Walter García (exjugador argentino del Olimpia).



El futbolista de tus fantasías:

Es Cristiano Ronaldo.



¿Cómo te gustan los besos?

Apasionados.



¿Cuál es tu mayor defecto?

Que suelo ser muy enojada.

¿A quién culpamos si no vamos al mundial de rusia?

A los mismos jugadores. Jorge Luis Pinto puede dirigir, pero quien da todo en la cancha son ellos y nadie más.



Dardo a la selección de honduras: “La Selección Nacional nunca puede mantener un resultado. Tienen que esmerarse más. Tras el partido contra Estados Unidos terminamos decepcionados”.