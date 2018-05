Mariela Rodríguez, una de las pioneras del fútbol femenino: "Usaba falda short para no perder el glamour"

Hace al menos 17 años en las inferiores de Olimpia yacían dos niñas corriendo detrás de la redondita en la categoría masculina. Allí dieron sus primeros pasos como futbolistas con el deseo de sudar el escudo de los leones y algún día convertirse en profesionales.



Hasta ahora su sueño no les cumplió, salvo en las ligas locales y bancarias que siguen siendo testigo de su talento. Pues una de ellas era la hermosa capitalina y aficionada merengue, Mariela Rodríguez, que ahora es abogada y presentadora de televisión. ¡Hoy se abrió con nosotros para revelarnos parte de vida!



Mariela dicen que a ti te vestían con pijama del Olimpia para dormir... ¿Es eso cierto?

Ja, ja, ja.. pues no recuerdo que lo hayan hecho pero sí tenía peluches de leones y todo eso. Sabes, solía pelearme con mi hermano por los pósters que salían en los diarios.



¿Esa pasión te llevó a las reservas del Olimpia?

Sí, pasa que desde pequeña jugaba fútbol con mi hermano y tuve la oportunidad de estar en las reservas del Olimpia. En ese tiempo solo éramos dos mujeres en el equipo. Jugábamos con los chicos, no había equipo femenino. En ese momento tenía 10 años y cuando cumplí 12 tuvimos que salir.



Eres una de las pioneras del equipo femenino de Olimpia entonces...

Podemos decir que sí, ja, ja. Ya no pudimos seguir, tampoco podíamos jugar un partido oficial (eran mujeres en equipo en categoría masculina), eso me dolió y en el momento no lo entendía.



Mariela tú que juegas fútbol en algún momento te has sentido frustrada por el poco apoyo que ha tenido el balompié femenino.

Sí, conozco tanto talento que no tienes ideas. No sabes cuántas historias podrías llenar en los periódicos con ellas. De repente tienen el tema en agenda, pero no los llevan a cabo. Para que Honduras mejore en ello, habrá que apoyarlo.



Así de hermosa es Mariela Rodríguez, nuestra invitada de lujo en DIEZ.



¿Hay mejor espectáculo en estas ligas femeninas?

Con respeto a los futbolistas nacionales, pero hay chicas -me incluyo- que son buenísimas y mejores que los futbolistas nacionales.



¿Cómo era un partido entre varoncitos en la cancha?

No sentía mucha diferencia porque sentía que todos estábamos al mismo nivel. En ocasiones me pegaba la loquera y andaba femenina en los entrenamientos, para no perder el glamour a veces andaba con falda short, ja, ja, ja.



¡Sus confesiones!

¿Hay historial de futbolistas en tus relaciones de noviazgo?

No, la verdad que nunca. No hay historial de que me enamoren o haya salido con alguien.



Futbolista que te derrita:

Cristiano Ronaldo porque de los nacionales no le he puesto el ojo a ninguno.



Un ídolo:

Wilmer Velásquez



Entrenador:

Danilo Tosello

LO QUE DEBES SABER:

Estado civil: Cupido haciendo su trabajo



INSTAGRAM:

@MarielaRodríguezn



Twitter:

@MarielaRodh



¿Cómo se conquista tu corazón?

Si te lo digo pondré las cosas fáciles, si lo digo no sería conquista, sino manual. Así que tienen tarea. Pero tendría que ser un amor sincero.



ALGO MÁS...

Fuera del fútbol es fanática a otros deportes como el atletismo y MotoGp.



¡A por la final!

“Ambos equipos tienen mucho talento. Por Olimpia, creo que tienen buen equipo, si hacen las cosas bien podríamos llegar a la final aunque tengo mis dudas sobre cómo van a mover sus piezas. Mi deseo es que ganen”.