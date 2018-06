A Solas con; Cris Pachecho, la bella modelo seguidora del Marathón

Cris Pacheco es una bella modelo oriunda de San Pedro Sula, pero con raíces copanecas, que en muy poco tiempo trabajando como modelo se ha convertido en una de las más cotizadas. Seguidora del Marathón desde su infancia, ha sufrido como ningún otro, tiene un año de estar llegando a los estadios, pero no como aficionada, si no como modelo, dejando huella por donde pasa y levantando muchos suspiros por toda su elegancia y belleza. Esta chica de 21 años es estudiante de Mercadeo, conoce más de ella:

¿Cómo inició su amor por el Marathón?

No sé como explicarlo, desde que era una niña me gustó el Marathón, en estos años que no ganaba nada, pensé en dejar de seguirlo, pero había algo que no me dejaba.

¿Sigue al Marathón por su papá?

No, en mi familia nadie sigue a este equipo, solo yo soy la que sufro por los verdes, ahora soy la que disfruto de un nuevo título.

¿Le ha gustado otro equipo de la Liga Nacional?

Hubo un tiempo que dije 'ya no más, ya no seguiré sufriendo, voy a dejar de ser Marathón, seré otro equipo', pero nunca pude. Ser Marathón me hace diferente a los demás.

¿Cómo es Cris Pacheco?

Enojada, soy muy enojada, no me puedo controlar, pero en lo normal soy muy divertida, llevadera.

Trabaja como modelo...¿Hace cuánto lo hace?

Ya tengo tres años de trabajar como modelo, es algo que me gusta, es un trabajo muy bien pagado.

¿Cómo fue que inició en este trabajo?

Trabajaba en un kiosko de la terminal, llegó un muchacho de una radio y me invitó a un evento, le parecí, cuando me dice lo que me iba a pagar, no lo creía, en ese entonces me ofrecieron la mitad de lo que ahora gano. En este trabajo no se gana mal.

Es una de las modelos que se roba las miradas en los estadio, lugar donde tiene muy poco llegando...

Creo que ya tengo un año de estar trabajando con empresas que pagan modelos para que estén en los estadios, este último torneo fui más.

Es una de las modelos más lindas ¿Ya ha recibido piropos de algún jugador?

Hasta el momento no me ha piropeado ningún jugador, lo digo porque para que esto suceda, tengo que contestar sus mensajes y yo no lo hago. Siempre los dejo en visto.

En Honduras la edecanes reciben malos comentarios...¿Qué opina de eso?

Lo pensé dos veces para entrar, yo decía 'es un trabajo que es muy criticado' y a mí siempre me ha gustado ir a la iglesia, pero quise marcar diferencia, no es justo que por una paguen todas, aunque hay unas que se aprovechan de este trabajo, pero hay otras que no buscan algo más.

Este trabajo no es para siempre...

Yo he llegado a tener un buen salario en este trabajo, pero sé que por imagen no voy a vivir para toda la vida, pero yo sigo en la universidad y sueño con tener mi propia empresa.