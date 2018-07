Un jugador deja a Yanet Garcia para dedicarle todo su tiempo a un videojuego

El experto en el "Call of Duty" Douglas Martin, protagonizó una de las noticias más virales en las últimas horas, el Youtuber dejó a su "sexy" novia porque quiere dedicarle todo su tiempo a los videojuegos.



Martin, de 23 años, tuvo problemas en la primera etapa de la "Liga Mundial de Call of Duty”, situación de la cual se logró sobreponer gracias a unirse a otro equipo.



El argumento del genio del vídeojuego para dejar a su novia, Yanet García, es por el poco contacto que tienen ya que ella trabaja como presentadora en el programa "Hoy" en la ciudad de México y el vive en New York.

El joven se había mudado hace tres años a Nueva York para encontrarse con la presentadora, y, posteriormente, vivir con ella.



Desde que Yanet se mudo a México las cosas cambiaron para Martin, quien asegura que ahora dedicará todo su tiempo al vídeojuego.

"Jugaré Call of Duty a tiempo completo ahora y ella quería aprovechar su oportunidad de trabajo. No pensé que iba a ser tan difícil”, sostuvo el joven, en video en su canal de Youtube.

Aunque sea una desición difícil el Youtuber sostien que era lo mejor para el, “Sé que suena raro. Estoy diciendo todo esto, es solo que tengo que hacer lo que se sienta bien para mí,Yanet es una chica increíble, se merece lo mejor”.

La presentadora posteó en sus redes sociales estar "desconsolada" por la roptura. Sin embargo, desde ese momento, se la ha pasado compartiendo sugerentes fotos como es su costumbre.