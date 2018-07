Alexis Sánchez luce su nuevo look en Instagram

El chileno Alexis Sánchez reapareció tras sus largas vacaciones debido a la ausencia de su selección en el Mundial de Rusia 2018 y lo hizo luciendo su nuevo estilo de pelo.

Primero Alexis colgó un video en su cuenta oficial de Instagram con las frases "New Style, New Season. Nuevo look , Nueva temporada."

Ahora "el niño maravilla" volvió a publicar una foto luego de un partido de la International Champions Cup en Estados Unidos y sus seguidores tienen opiniones divididas sobre su look.

Parece ser que el chileno cuenta con la total confianza del técnico Mourinho y tiene un puesto fijo en el equipo inglés.