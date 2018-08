Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez no tendrían una buena relación, según Coure

La relación entre Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, pareja del jugador de la Juventus de Italia, parece que no va del todo bien.

Según comparte la revista coure de España, la mamá del jugador portugués todavía extraña a la rusa Irina Shayk, ex novia de CR7.

Una cuenta de fans de la modelo ex pareja de Cristiano, ha sido quien descubra que Dolores todaavía recuerda y quiere a Irina.

Aveiro le dio 'me gusta' a un comentario en el que decía 'vuelve con Cristiano, no deje que la vaca española cuide el imperio de su hijo'.

No es el único comentario que Dolores le ha gustado, también le dio like a otro como 'Dolores, es hora de ir a Italia a poner orden en el gallinero! La otra lo que quiere es el dinero de su hijo. No engaña a un santo, besos Dolores".