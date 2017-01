El relato del hondureño Luis Ramos en Irak, un país en guerra

El mediocampista hondureño Luis Ramos contó el pasado mes de octubre cómo era su vida en Irak donde decidió ir a jugar.

Hoy revivimos su entrevista al confirmarse este miércoles como nuevo jugador del Marathón de Honduras, club donde debutó en el 2003.

El exDebrecen de Hungría aceptó en aquel momento que le había tocado vivir algunas situaciones diferentes en el país del Medio Oriente con el Al-Zawraa SC.

No entiende porqué las canchas tan feas ya que los equipos tienen recursos económicos y ya sufrió un susto por una balacera, pero al final se dio cuenta que así celebran las bodas.



¿Cómo ha sido su experiencia en Irak?

Muy difícil, ya llevo un mes aquí, pero se me hizo más complicado al principio por el clima, la manera en que ellos juegan al fútbol y más que todo el idioma, pero ya poco a poco me voy adaptando.



¿Cómo le hace con el idioma?

Hay un par de compañeros que hablan inglés, además del asistente técnico, no tengo problema con esto.

Luis Ramos dice que todos en el equipo están pendiente de él.





El hondureño relaciona a Irak con armas, bombardeos. ¿Es así realmente?

Ahora mismo está calmada la cosa, allá por el sur es donde se dan algunos bombardeos... pero aquí dentro del país no hay nada. Escuché disparos de una ametralladora, pero me dijeron que era porque así celebran las bodas aquí, cuando salen los casados lanzan disparos al aire, el país ha estado tranquilo.



¿Qué es lo más extraño que se ha encontrado?

Nosotros decimos que en Honduras es peligroso porque a las 8:00 pm no se puede andar en la calle ni meterse en algunas colonias, pues no es mucha la diferencias, lo único que me sorprende es que en cada entrada a cada colonia hay cuatro cinco postas policiales y los agentes están armados hasta los dientes, pero no he escuchado algo raro.



¿Le da miedo caminar en las calle?

Al inicio me iba solo y me compraba mis cosas, un día un jugador del equipo me dijo que no saliera sin compañía, le pregunté por qué y solo me dijo que era recomendable que saliera con otro miembro del equipo.



¿Es difícil para un jugador estar en un país en donde se habla de guerras?

Si no lo vives no lo crees, cualquiera que escucha "Irak" lo primero que piensa es eso (guerra), pero es increíble como la gente sabe convivir, el fútbol es todo para ellos, en los partidos de local jugamos con unos 40 mil aficionados en el estadio, cuando llegamos en el bus no se puede ni caminar, uno no se siente mal por la imagen del país, en lo personal vine a jugar. Lo que he visto hasta el momento no es nada grave, yo creo que se pasan más sustos en Honduras.



¿Qué es lo que no puede hacer allí?

Salir solo porque pueda venir un loco a asaltarme, aparte de que el equipo es popular y tiene muchos seguidores.

Luis Ramos tiene un mes de jugando en Irak.



¿La gente cómo lo trata a usted?

Tratan de hacerme sentir bien porque soy nuevo en el equipo, los compañeros están pendiente, viendo qué necesito, la comida, el transporte, son muy atentos, en la calle la gente trata de dar una buena imagen a los extranjeros, eso me tiene muy contento porque son muy amables.



El equipo es uno de los grandes de Irak, ¿verdad...?

Es el actual campeón, en febrero jugará la Asia Champions League, es un equipo fuerte, que juega bien al fútbol, pese a las canchas. Juegan balón al pie, no se van de golpe a la pelota, les gusta un estilo de juego como Barcelona, con balón al pie, eso me hace sentir bien.



¿Son feas las canchas?

Son horribles, son feísimas, no sé porqué si los equipos tienen (recursos) para mantenerlas mejor, hay buenos salarios, uniformes Adidas, tacos Nike, no entiendo porqué no invierten en canchas. Me ha tocado jugar en dos canchas y se parecen a las de La Pradera (colonia de San Pedro Sula).

Así son la mayoría de los estadios en Irak.





¿El estadio de Santa Rosa de Copán es bello a la par de los de Irak?

Quedaría pero excelente, yo hablaba con el preparador físico y le preguntaba porqué el equipo entrenaba en una cancha tan fea y tienen un estadio muy bonito, me dijo: "Así es Irak, ya te irás acostumbrando". A ellos no les preocupa invertir en eso, medio la riegan y la chapean y a jugar.



¿Cómo hace un hondureño con la comida?

No hay mucha diferencia, hacen un arroz rico, se encuentra de todo tipo de carne. Yo no me complico, compro las cosas y las cocino en mi casa y cuando no quiero cocinar me voy a un restaurante aquí cerca de la casa. Es buena la comida, no me quejo.

SÉPALO: Luis Ramos ha jugado en Nitras de Serbia, Spartacus, Debrecen y Kecskemeti de Hungría, Chatearoux de Francia, Teplice de República Checa, Azal Baku de Azerbaiyán y ahora en Al-Zawraa de Irak.

NOTA: Esta entrevista se realizó el mes de octubre de 2016 y ha sido actualizada.