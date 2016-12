OFICIAL: Harold Fonseca estará seis meses fuera de las canchas

El guardameta del Motagua, Harold Fonseca salió lesionado en la final de ida cuando se enfrentaban al Platense en el estadio Nacional.

Pero este día han dado a conocer la gravedad que sufre el portero en una de sus rodillas tras choque contra el defensor Luis Castro.

Harold Fonseca estará fuera de actividad durante los próximos seis meses, luego de confirmarse una rotura de ligamento cruzado interno de su rodilla izquierda.

"Es muy dificil no me lo esperaba, me partió el alma cuando me dijeron que iba a estar fuera de cuatro a seis meses, no pensé que iba a ser tan grave. Tengo que ser fuerte y recuperarme por mi hija que viene en camino" expresó el futbolista.