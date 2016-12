Las dramáticas palabras de Harold Fonseca tras su terrible lesión

En la sala 37 del centro médico se encuentra Harold Fonseca recuperándose de una rotura de ligamentos cruzado anterior de su pierna izquierda. El Churu está anímicamente mal y lleno de lágrimas contó lo que vivió la noche de la Final cuando sus sueños hicieron pedazos al salir lesionado.

Harold comentó que "Lo único que les pido a mis compañeros es que le den las gracias a Dios y que confíen que podemos levantar la Copa en Cortés. Les deseo muchos éxitos y deseo que Dios esté con Marlon".

"Es muy dificil no me lo esperaba, me partió el alma cuando me dijeron que iba a estar fuera de cuatro a seis meses, no pensé que iba a ser tan grave. Tengo que ser fuerte y recuperarme por mi hija que viene en camino".

En las próximas horas Harold viajará a San Pedro Sula donde recibirá la atención del doctor Benitez, quien lo estará interviniendo quirúrgicamente."Estaba viviendo un momento involvidable, quise jugar esa final, lo soñé pero Dios sabe porqué pasan las cosas".

"Tengo que ser fuerte operarme son momentos difíciles no me lo esperaba pero son cosas de fútbol. Era un gran torneo pero hay que recuperarme no.me voy a rendir y lucharé por mis sueños. Mis compañeros me dijeron que van a ganar el campeonato por mi".

De lo que recuerda de esa jugada accidentada, Fonseca admitió que:

"Cuando voy por arriba solo vi la sombra de Castro, es una jugada circunstanciales. Si no hubiese quitado la pierna me la hubiera destrozado, nunca había sentido un dolor tan fuerte como el de ayer. Después vi la cara de mi papá y realmente lo vi muy preocupado ppr lo que me pasaba. En las últimas horas recibí la llamada y las visitas de mis compañeros que me desean una pronta recuperación".