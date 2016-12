"Muma" Bernárdez: "En la MLS todos los equipos preguntan por Quioto"

El defensor hondureño del San José Earthquakes, Víctor "Muma" Bernárdez, arribó este lunes al país para disfrutar un periodo de vacaciones navideñas con su familia en su ciudad natal La Ceiba.

El espigado futbolista no clasificó esta temporada con su equipo a los Playoffs, pero considera que su actuación individual fue buena porque disputó 33 de los 43 partidos del torneo.

Bernárdez también habla del proceso de Selección de Honduras con Jorge Luis Pinto, la reincorporación de Bruce Arena en la selección de Estados Unidos, la posible salida de Romell Quioto a la MLS, su faceta como representante de futbolistas y la final de Motagua que se perfila para levantar la copa 14.

¿Como le fue este torneo en San José?

El objetivo era clasificar a los playoffs pero no se logró, pero en lo particular tuve un buen torneo, jugué 33 de 34 partidos, eso se debe a la constancia, estoy agradecido con Dios porque la gente de San José me han tratado muy bien, me han valorado y respetado.

¿Tiene contrato vigente o piensa cambiar de equipo?

Tengo contrato vigente, en San José pienso retirarme del fútbol porque la gente me respeta mucho por la trayectoria, por la confianza del técnico y la institución que me renovó por otro año, me gusta firmar año a año, ahorita estoy disfrutando con la familia y en enero de presento a la pretemporada.

¿En qué año piensa retirarse?

No sé el año, pero pienso jugar hasta donde el cuerpo me lo permita, lo importante es que me siento bien, he aprendido a cuidarme a través de los años, el momento de mi retiro sólo Dios lo sabe.

¿Se considera un futbolista líder en San José?

Por su puesto, pero eso nadie me lo ha regalado. Me ha costado mucho trabajo y esfuerzo, siempre hablo con varios amigos que la Liga MLS que es muy buena, uno como jugador no se preocupa por nada sólo por rendir a un cien por ciento, me he dedicado a hacer bien mi trabajo.

¿Por qué está tan cerrado el mercado de la MLS para los futbolistas hondureños?

Eso se le debe preguntar a los dirigentes del fútbol hondureño porque tazan muy alto a los jugadores y los afectan, porque les cierran la posibilidad de salir al extranjero. Creo que ahí radica el problema pero los que estamos en la liga, vamos haciendo las cosas bien. Roger Espinoza es el capitán de su equipo, a Boniek García lo quieren mucho, creo que hay que abrir ese mercado para que triunfen los que lleguen a la liga.

¿Ha platicado con Wilson Palacios, por qué decidió jugar en Segunda División NALS?

No he platicado con él pero sabemos la calidad que tiene, sinceramente no sé por qué decidió jugar en segunda si es un gran jugador que todavía le puede aportar al fútbol y a la Selección, ojalá se recupere al cien para que siga dando alegrías.

¿Que le sorprendió esta temporada?

La sorpresa de Seattle Sounders que estaba en el último lugar en la jornada 20, echaron al técnico y repuntó para salir campeón, eso nos enseña que el fútbol es de 24 horas y el que se duerme se lo lleva la corriente.

¿Por qué cree que la MLS apuesta a contratar futbolistas europeos?

Porque la liga es muy competitiva, tiene un nivel adecuado, la gente que cree que la MLS es un nivel inferior está equivocada porque hay jugadores de gran nivel de diferentes partes del mundo. La gente tiene que ver los entrenamientos y los partidos para que miren las exigencias.

¿Motagua otra vez en la final y aspira al título 14, qué le parece?

Estoy muy alegre porque todo mundo sabe que soy motaguense de corazón, no pude ver el partido del domingo, me contaron que ganó 1-0 y ahora va a Cortés, espero que las cosas le salgan bien para que salga campeón pero faltan 90 minutos y cualquier cosa puede pasar.

¿Estará presenciando la final?

No voy a poder estar en la final porque tengo un compromiso con la familia, pero todo mundo sabe que soy aficionado de Motagua y espero que salgan campeones. A los jugadores les digo que no tienen todavía ganado el título, faltan 90 minutos pero les digo que luchen por sus sueños para hacer felices a mucha gente.

¿Cómo mira el proceso de Jorge Pinto, hay posibilidades de clasificar al Mundial de Rusia 2018?

Está complicado pero ha conformado un gran grupo, el profesor es un gran técnico, por algo está en la Selección, estoy seguro que sacarán puntos afuera y en casa serán fuertes para lograr la clasificación. La haxagonal será complicada, en marzo van para Utah una ciudad muy helada, está Bruce Arena un entrenador muy inteligente, toda la liga lo quiere por su humildad, ojalá que Honduras gane para clasificar.

¿Es ligera ventaja para USA separar a Klinsmann y contratar a Arena?

No sé, lo que pasa es que Arena conoce bien a los jugadores, aunque lo importante es lo que Honduras haga. Ya aparecerá Andy Najar que es importante, también creo que Honduras tiene que irse con mucho tiempo de anticipación porque estará casi bajo cero la temperatura en Utah.

¿Al retirarse le gustaría ser asistente de la Selección?

No, estoy fuera de foco, la Selección no es tema a tratar, tengo muchos planes pero sin ella.

¿En una emergencia si Pinto lo convoca aceptaría?

No, estoy bien en mi casa, ya me retiré de la Selección, es un tema cerrado. Ahora disfruto viendo los partidos en mi casa con un asado.

¿Cómo marcha su nueva faceta como contratista?

Ahí vamos, estoy atrás de mi representante Pablo Hernández haciendo un trabajo silencioso, aprendiendo muchas cosas con él.

¿Qué jugador sacará del país en las próximas horas?

Creo que será Romell Quioto, pero yo no lo voy a sacar, lo va a hacer su representante. En la MLS todos los equipos preguntan por Quioto, hoy por hoy es el mejor jugador hondureño en la actualidad. Hay que aprovecharlo porque la liga hondureña le está quedando muy pequeña, tiene que buscar otra motivación, espero que triunfe donde vaya.

¿Ha platicado con Quioto?

Siempre platico con él, le digo que el fútbol es de 24 horas, le digo que se esmere que lo están tomando muy en cuenta en la Selección, que esta es su oportunidad de brillar, que saque el máximo provecho pero con los pies en la tierra, que no pierda el piso y que nunca se le olvide de donde viene.

¿Ha seguido a Alberth Elis en Monterrey?

Sí, no ha podido anotar pero tiene que ir de a poco, saliendo me di cuenta de muchas cosas, que nuestra infraestructura no es buena ni mala pero si estamos muy lejos de otros países. No le podemos pedir mucho a un jugador de 20 años, pero estoy seguro que va a triunfar.

¿Y Beckeles, cómo lo miró con Necaxa?

Es muy bendecido, siempre hablo con él, le digo que aprovecha su oportunidad, que aproveche el momento porque no todos los días se vive, hoy gracias a Dios está tocando las mieles del éxito, siempre le deseo lo mejor es de los pocos amigos que tengo en el fútbol sus éxitos también son míos.

¿Qué le pedirá a papá Noel esta navidad?

Salud para mi y mi familia, y paz para Honduras.

LO DIJO:

"He madurado mucho, pero no pierdo mi temperamento, si me toca rajar a alguien lo rajo porque siempre tengo ganas de ganar"

"La experiencia no la venden en la pulpería sino a través de los años, he aprendido a mantenerme, a no buscar problemas. Estoy disfrutando de lo que más me gusta hacer"

"Hablo mucho con Devron García, le digo que persevere y que tenga paciencia en Orlando City porque va a triunfar. Es un gran jugador, siempre que nos encontramos salimos a comer, tiene que tener tranquilidad y perseverancia"

"Mi representante Pablo Hernández tiene muchos jugadores, él siempre me pregunta quién es bueno, quién puede dar, sólo doy mi punto de vista, estoy atrás de él, es amigo personal.