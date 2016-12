Luis Castro se refirió a los seis meses fuera de las canchas que trajo consigo la lesión sufrida por el portero de Motagua, Harold Fonseca, tras un encontronazo con él en la postrimerías de la Final de ida que Platense perdió en Tegucigalpa (1-0).

"Es una pena que le haya pasado eso Harold, que es un jugador que viene con una proyección importante; mis más sinceras disculpas para él y su familia, cuando estuve en Motagua fue de los que más me apoyó", comenzó diciendo un día después, y ya en frío, el zaguero del Tiburón.

Sin quitar el dedo del renglón, y trayendo a colación la manera en que se dio el infortunio, el cafetero expuso que: "Fue una circunstancia del juego que se dio así, yo soy un jugador fuerte pero que no va con mala intención, no pensé que fuera así, Dios tiene el control y que lo bendiga", expresó.

Lea más: Así quedó la rodilla de Harold Fonseca tras choque con Luis Castro

Consultado sobre si ya había tenido la oportunidad de dialogar con Fonseca, Luis mencionó que "no he platicado con él, al papá (Marvin Fonseca, gerente deportivo de Motagua) le puse un mensaje en Twitter, buscaré cómo hacerlo; en ningún momento le quise hacer daño y no tengo palabras para describirlo, me sentí mal porque Harold es un tipo que la ha luchado en todos lados y saber que tiene un golpe tan fuerte me toca en la parte emocional", lamentó.

¿Fue intencional o no? Castro Pardo no se anduvo por La ramas y manifestó que "A quien dice que fue intencional solo les digo que Dios conoce el corazón de cada quien; yo los puedo engañar a ustedes o a ellos pero a él no, mi única intención era el gol y era difícil poderme apartar".

A su vez apuntó que "la gente juzga y señala, pero siempre hay tres dedos que apuntan hacia ellos, no es bueno señalar a nadie. Sé que la inercia de la jugada se dio así, pero en ningún momento quise hacerle daño, solo queda ponerlo en oración y sé que es un momento duro para él y su familia".

El jugador selacio confiesa que sí tuviera frente a sí a Harold "le daría un abrazo y le brindaría mis más sinceras disculpas; me siento mal, venía hablando con mi esposa y le decía que no me parecía lo que me había pasado, el papá de Harold fue una persona que siempre me apoyó en Motagua, el mismo jugador".

Finalmente, el futbolista valoró lo hecho en la ida y apunta en grande para la vuelta: "No nos vimos bien ofensivamente, creo que defensivamente sí hicimos un buen juego. Perder a uno de nuestros hombres importantes en los primeros 15 minutos nos hizo echarnos un poco más para atrás, después perdimos a Luis, aunque reconociendo también que Motagua llevó el peso del juego".

LO DIJO:

"Dios conoce nuestras intenciones, esperamos que esa recuperación no sea de seis meses y sea milagrosa".

"No temo represalias porque no lo hice con mala intención; imagino que están dolidos porque es su compañero y su portero titular, pero no tengo porque temer".

"Lo pasado está en el pasado, nos quedan 90 minutos que vamos a tratar de aprovechar para mostrar nuestra mejor versión y quedarnos con el ansiado título a esta afición que tanto lo merece".