Mario Moncada lanza fuertes críticas a Raúl Castro tras la final de ida en Honduras

Por: Mario Moncada

El partido de ida de la final del fútbol hondureño torneo Apertura 2016 llegó a su fin, 90 minutos del tiempo normal y 10 añadidos, cuatro en el primer tiempo y seis en el segundo tiempo, que según el árbitro se perdieron.

100 minutos de fútbol, de golpes, empujones, patadas, en fin aquí hubo de todo, sí de todo, porque el árbitro lo permitió.

¡DRAMÁTICAS! LAS PALABRAS DE HAROLD FONSECA TRAS SU TERRIBLE LESIÓN

Analicemos lo que sucedió. Inicio alentador para los que sabemos un poco de arbitraje al amonestar al minuto tres (3) a José Calderón, portero del club Platense por reclamar acción de juego bien calificada o bien juzgada por Raúl Castro.

En ese momento creímos que el mensaje que enviaba a los jugadores era que no le permitiría nada a nadie fuera de la ley, o sea cero reclamos.

Nos equivocamos, no fue así, el juego se salió de lo normal, 29 faltas y siete amonestados, a unos sí y a otros no les sacaba amarillas, "manejaré este juego", dijo Raúl.

A tal grado que Edgar Álvarez salió del campo lesionado a raiz de una entrada temeraria de Wilmer Crisanto y que el árbitro la calificó como acción buena o quite de balón limpio, cuando lo menos que tenía que hacer era sancionar la falta.

Pero algo más lamentable fue no mostrar la segunda amarilla al colombiano/hondureño Luis Castro por ser responsable de entrada temeraria contra Harold Fonseca, quien también salió del terreno de juego y trasladado al hospital.

¿Entrada temeraria de Castro? Aquí les escribo lo que dice el reglamento de cuando una acción se convierte en temeraria; es cuando un jugador realiza una acción sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario.

¿Cuáles fueron las consecuencias ? Lesión para Fonseca; pregunto ¿Si Castro no hubiese estado amonestado le muestro la tarjeta amarilla? Les respondo: SÍ. era una obligación hacerlo en base a reglamento, los jugadores entendieron que el árbitro quería finalizar el juego con los 22 jugadores por esa razón se dieron con todo sin temor a nada.

Dar continuidad a un juego en una final estando un equipo con un jugador en el césped, pidiendo el ingreso de la asistencia médica es un pecado capital y esto sucedió con Luis Lobo, quien en el minuto 41 se lesiona sólo en una caída, tal y como lo muestra el video y Raúl dando muestra de árbitro inexperto dejo que Motagua siguiera jugando.

¿Qué podría suceder si en esa acción cae gol? Mala aplicación de reglamento en el aspecto disciplinario y poca personalidad fue lo mostrado por Raúl en la ida de la final.

Pero hoy también comentaremos un poco de los árbitros asistentes e iniciamos con Rolando Vega, quien también quedó a deber... y mucho. Conociendo su capacidad, le tocó levantar el banderín en cuatro oportunidades para informarle a su árbitro que el receptor del balón estaba en posición de fuera de juego y en una de ellas falló.

Fue al minuto 38 cuandoun jugador del motagua sale bien o sea, de cuatro, tres buenas y una mala, es lamentable.

Cristian Ramirez en las tres ocasiones que le tocó hacer que se respetará la regla 11 (fuera de juego) lo hizo muy bien. No me gustó el arbitraje, esperemos que la Comisión Nacional de Arbitraje (si existe) analice bien la cuarteta que nombrará para el juego de vuelta porque si este juego fue de mucho roce, no me quiero imaginar el de vuelta.