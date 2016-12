Tras una tarde mágica en el primer partido de gran final, el volante argentino Santiago Vergara, sigue recordando la anotación que le convirtió a José Calderón y considera que es el recuerdo más bonito que tiene en toda la historia de su carrera como jugador de fútbol. Sueña con volver a marcarle en el juego de vuelta y obtener la copa 14 que tanto sueña la familia azul.



¿Ya más relajado después del primer partido de la final?

Sí, ya hoy estoy más relajado en casa, pensando siempre en el partido, lo que se hizo bien o mal. Para los jugadores termina el juego, pero en la casa uno queda pensando.



¿Viste el resumen del juego?

Vi el primer tiempo del partido, ya después me dormí porque tenía sueño. Hoy vi el vídeo del gol y creo que fue un juego muy duro. Ellos hicieron su juego y hay que respetarlo. En casa no fue el resultado que esperábamos, pero se pudo ganar.



Ahora que viste el gol, ¿qué pasó por tu mente?

Tengo un recuerdo muy lindo. Yo solo me acuerdo cuando le pego a la pelota y estar mirando cuando entra. Es una sensación muy especial y con el estadio lleno, la gente gritando. Es algo muy lindo que creo que si me pongo a pensar un poco es de los más significativos que tengo.



Cuando lo viste por la TV, ¿qué sensación te dio?

En la tele se ve lindo, pero me quedo con el recuerdo de festejarlo, eso es más lindo.



¿Era dedicado para tu abuelo?

Sí, él se llama don Eusebio Vergara.



¿Él te indujo el amor al fútbol?

Él es muy seguidor de Boca Júnior y desde chiquito me acuerdo ver partidos con él y desde ahí el fútbol me empezó a gustar. Yo me crié con ellos y él siempre me ayudó con todo. La verdad que él es mi papá. Por ahí las personas siempre se acuerdan de su mamá y yo obvio que a mi abuela la amo, pero a mi abuelo nunca le había dedicado un gol y tenía ganas de hacerlo.

Santiago Vergara, mediocampisra argentino del Motagua.

¿Te comunicaste con ellos?

No, le estuve hablando a un primo, que es como un hermano y le pregunté que si estaba con la abuela, pero me dijo que no. Espero hablar con Whatsapp y poder hablar con ellos.



¿Es uno de los goles más importantes en tu vida?

Sí, nunca había marcado en una final, es algo muy lindo y creo que es uno de los mejores. Espero que vengan más, pero hasta el momento es el más importante.



¿Desde cuándo planificaste la celebración?

Creo que la había usado contra Marathón y después como jugamos en la tarde y estaba haciendo calor no la usaba y ayer (domingo) me decidí y gracias a Dios pude hacer un gol.



¿Por qué dedicárselo a tu abuelo y no a tu padre?

Yo a mi padre biológico no lo conozco, yo tengo a mí mamá y mis dos abuelos. Entonces fue siempre entre los tres que me criaron con mis tíos y nunca me hizo falta nada, por eso mismo es tanto el cariño que les tengo.



¿A la fecha de hoy no conoces a tu papá?

No, nunca lo conocí y creo que por ahí le doy más valor a mi abuelo, siempre fue como mi papá y nunca le pregunté a mi mamá otra cosa. A veces mi señora me pregunta ‘¿no querés conocer a tu papá?’ y le digo que no, nunca me interesó.



¿Tu amor a Boca Júnior es gracias a tu abuelo?

Sí, mi deseo es poder ir un día con mi abuelo y mi hijo a la cancha del Boca (Bombonera). Ese sería algo muy lindo. Cuando fui de vacaciones el torneo ya había terminado, pero espero algún día tener esa oportunidad de ir juntos.



¿Pero sí conoces el estadio La Bombonera?

No, yo tampoco lo conozco, nunca he ido y es algo que me gustaría ir. Yo soy fanático del Boca desde chiquito y espero algún día poder ir.



¿En tu carrera hay otro gol que te haya marcado en tu carrera?

Antes de venir aquí tuve la oportunidad de salir campeón en la tercera división con el Guillermo Brown y en la penúltima fecha hice un gol importante como visitante y ese juego nos dio prácticamente el ascenso a la segunda división.

El argentino Vergara celebrando el gol ante Platense.

Muchos dicen que Vergara tiene media copa para Motagua, ¿así lo vez vos?

No, nos gustaría todos, pero faltan todavía faltan 90 minutos muy importantes y hay que trabajar duro esta semana, ya que es difícil y Platense tiene un gran equipo.



¿Este hubiera sido tu segundo gol en una final?

Sí, la verdad que esa vez fue muy duro. Me acuerdo que fallamos la final, vine acá y no pude viajar a Argentina y me quedé acá con mi señora. Fue muy difícil, ya que fallé el penal y uno se siente muy culpable por eso. Ahora es otra historia y hay que vivirlo y disfrutarlo.



¿Ahora estás con mejor suerte?

Sí, eso ya da confianza y más ganas. Cuando uno pierde la primera final en la próxima va con más fuerza y esperamos que podamos concretar el objetivo que tenemos todos.

EL DATO

Un total de 11 goles ha marcado el volante de Motagua en los dos torneos que lleva vistiendo la camisa de los azules. El domingo hizo el primero en una final.