Ángel Tejeda y Víctor Moncada ya lucen los colores del Real España

El director deportivo Daniel Uberti fue el encargado de hacer la presentación oficial de los futbolistas. "Es de suma satisfacción que ambos jugadores llegaran al equipo, estamos dando una competencia en el equipo, buscamos elementos jóvenes, como ellos que son nacionales, que han tenido destacada participación internacional con el Honduras Progreso, y consideramos que son jugadores con un futuro prometedor", dijo.

El delantero exHonduras Progreso, Ángel Tejeda contó como se dio su traspaso al equipo sampedrano. "Primeramente le doy gracias a Dios por llegar a este equipo, creo que desde que inicié a jugar en Choloma mi meta era estar en Real España y lo he logrado, espero hacer las cosas de la mejor manera, mis dos padres son dos full Real España y eso me motivó más para estar aquí y estoy muy contento la verdad", inició contando.

Sobre sus arreglos de contrato con la Máquina. "Eso lo decidieron los directivos y estaré aquí por cuatro años con el equipo, voy a tratar de buscar goleo y un título que Real España está necesitando", contó.

Tejeda habló de la competencia que tendrá en el ataque con los aurinegros. "Vengo a luchar por ganarme un puesto, Cardozo es un gran delantero y estoy contento por poder trabajar con él, entrenaré fuerte para poder tratar de ganarme un puesto", dijo.

"Creo que es un bonito cambio, es algo que yo esperé y bueno, las cosas buenas vienen desde ahora, y estar aquí en Real España me va a llevar lejos".

Por su gran actuación en la Liga de Campeones de la Concacaf con el Honduras Progreso, Víctor Moncada se ganó elogio de muchos y varios equipos se interesaron por él, finalmente el mediocampista decidió cambiar de aires y unirse al Real España.

"A mí me informó el presidente del Honduras y gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a un equipo como este, grande, sabemos la responsabilidad que implica, desde la manera que nos han tratado desde que llegamos aquí, esperemos que podamos estar a la altura", dijo.

"Sé que estaré a la altura, doy la seguridad, trabajaré fuerte, vengo a dar el máximo y estoy preparado para ello, para que las cosas salgan bien".

"Yo también vengo por cuatro años a Real España, espero no sean 4, haré las cosas bien para irme al extranjero antes, entonces eso no me preocupa, confío en mi capacidad".

Además confirmó que otros equipos lo pretendían. "Ahorita quedaría de más hablar de otros equipos, si hubieron acercamientos de otros equipos, pero lo más importante es que estoy en el Real España, y se merece mi respeto y todos mis servicios", dijo.