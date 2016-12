16 grandes cambios reglamentarios y tecnológicos que revolucionan el fútbol

El mundo del fútbol ha sido testigo este miércoles de una decisión histórica que se ha dado en el Mundial de Clubes en el juego entre Atlético Nacional y Kashima Antlers.

El árbitro húngaro Viktor Kassai sancionó un penal que él no observó, pero fue ayudado por asistentes de video que le notificaron una falta dentro del área que terminó en el primer gol del equipo japonés.

Con este nuevo avance tecnológico en el fútbol, recordamos las mayores modificaciones en el aspecto de tecnología y también algunas reglas deportivas que han revolucionado el fútbol.

LA AYUDA TECNOLÓGICA

1. Uso de auriculares para árbitros

Fue uno de los primeros implementos tecnológicos en el fútbol para ayudar a una mejor comunicación entre los árbitros y tomar decisiones más rápidas que ayudaran a perder menos tiempo.



2.- Televisión en jugadas polémicas

Este es el cambio más sustancial. La incorporación de Árbitros Asistentes de Video a los partidos de futbol será por un periodo de dos años, para analizar solamente jugadas de goles, tarjetas rojas, penales o problemas para identificar a los jugadores. Los colegiados podrán acudir a las repeticiones. Tal como sucedió este miércoles en el Mundial de Clubes.



3. Ojo de halcón

Esta tecnología se usa en la línea de gol de los arcos, se comenzó a implementar en el mundial de Brasil 2014 donde aclaró las dudas sobre una acción en el juego Francia-Honduras que permitió un gol a los europeos.





4. Los balones inteligentes

El balón intelegente llega al fútbol con el objetivo de solucionar los problemas que generan los 'goles fantasma'. El chip interno transmite una señal en tiempo real que será captada por el reloj del árbitro.





CAMBIOS EN EL ASPECTO DEPORTIVO

1.- Fuera de juego.

A partir de ahora no se podrá decir que un futbolista está en offside por un brazo o una pierna. Las extremidades desaparecen a la hora de considerar si hay posición antirreglamentaria o no. La falta del fuera de juego se sacará desde el punto en el que el jugador que está en posición ilegal reciba la pelota.



2.- Cambios.

Si bien los cambios en los partidos seguirán siendo tres, se agregó la opción de hacer un cuarto cambio exclusivamente durante las prórrogas.





3.- Adiós a la 'paradiña'

En el nuevo reglamento, se prohíbe el gesto de detenerse en la carrera para ejecutar una pena máxima. Si el árbitro lo considera, el futbolista que lo haga podría ver una tarjeta amarilla. También serán amonestados los porteros que se adelanten de la línea de gol mientras aguardan por el cobro.



4.- Adiós a la roja por ocasión manifiesta

Lo que antes se consideraba como roja por “último recurso” u “ocasión manifiesta de gol” quedó suprimido si no se trata de agarrón, empujón o acción en la que no se haya querido jugar el balón. Solo habrá expulsión si la conducta lo merece, como una patada violenta.



5.- Atención sin abandonar el campo

Es una de las novedades que implica a decisiones entre los árbitros y los jugadores. Así, si un futbolista se lesiona y entran a atenderlo, no será necesario que el jugador deje el campo.



Por último, desde que el árbitro inspecciona el terreno de juego podrá expulsar a un futbolista (por un insulto, por ejemplo), pero no mostrarle amarilla.



6.- Inicio de partido.

Ahora los partidos se darán por empezados con el balón moviéndose en cualquier dirección y no solo para enfrente.



7. Penalti o gol, en caso de interferir una jugada

Si alguien fuera de los 22 jugadores interfiere en una jugada, el árbitro podrá marcar falta o penalti. Anteriormente, se marcaba con un pique a tierra. Si esa persona evitó un gol, será marcado como penalti o bien declararse el gol (si el balón entraría en forma inminente).



8.- Equipamento

Los chalecos para calentar deberán ser del mismo color que los pantalones. Y si un futbolista sale del terreno de juego para cambiarse tacos, no necesitará autorización del central para volver, ahora puede recibir el permiso del cuarto árbitro.



9.- Césped mixto

El césped artificial es cada vez más utilizado, por lo que ahora se permitirá intercambiar el césped natural con el artificial en un terreno de juego.



10.- Tiempo añadido

En este apartado, se decidió que el tiempo que usan los futbolistas para beber agua también se podrá añadir al tiempo agregado.



11.- Evitar la picaresca en las tandas

Para evitar que un equipo provoque expulsiones para quedarse sólo con especialistas en penales ante una futura tanda, el otro equipo deberá reducir el número de sus futbolistas hasta igualar los del rival para compensar.



12. La tarjeta verde en el fútbol

La FIFA habilitó a todas las federaciones asociadas a utilizar la tarjeta verde en el fútbol amateur, a modo de prueba piloto a fin de implementarla en el fútbol profesional.



La tarjeta verde implicará algo bueno. Conocida por generar respeto hacia el adversario e igualdad, será un premio simbólico al jugador por buenas acciones dentro de un campo de juego.



Todo aquel deportista que sea responsable, respteuoso, solidario y pregone el juego limpio verá la tarjeta verde.