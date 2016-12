Domingo Zalazar: “No hubo contactos con Motagua. Con Olimpia sí hablé”

Se fue y no volverá. Domingo Zalazar es de esos jugadores que enamoraron a sus aficionados con sus goles pero que valoró más lo económico que lo futbolístico y no vuelve más. El argentino se confiesa en EXCLUSIVA con Diez y cuenta que ya le hablaron del Olimpia.

El delantero va para el fútbol asiático aunque no ha revelado a qué país. Además confirma que tiene una oferta tentadora del fútbol de La India y que la está estudiando. No descarta volver en los próximos años, pero ya tiene 30 y es sincero y confiesa que lo primero es el bienestar de su familia y por eso se cotiza muy bien.

¿Cómo marcas tus seis meses en Real España y Honduras?

La verdad fui feliz en Real España. Toda la institución me ha tratado muy bien, la afición me dio su cariño y siempre sentí su apoyo. Lamentablemente no pudimos cumplir el objetivo que era alcanzar la copa 12 con la institución.

¿Por qué no se dio la continuidad en el equipo cuando fuiste el máximo goleador?

La continuidad no se da porque decidí buscar otro destino que le pueda dar cierta estabilidad a mi familia en lo económico. La dirigencia de Real España siempre quiso que me quedara, no tengo nada que decir de ellos, pero uno tiene que entender los presupuestos de cada liga.

La afición de Real España lamenta tu partida… ¿Qué le dices, volverás?

Lamento mucho por la afición que quería que siguiera, ellos me entregaron todo el cariño siempre y realmente me sentí apoyado. Le deseo lo mejor al equipo y ojalá que le puedan regalar la Copa 12 porque a esta hinchada porque se lo merecen.

¿Qué tan cierto es que ya tuvo acercamiento con los equipos de la capital?

No hubo contactos con Motagua, ningún acercamiento. Con Olimpia si hable pero quedó en nada, pero hoy mis posibilidades están fuera de Honduras.

¿Hay alguna posibilidad de que puedas jugar en otro equipo en Honduras?

Hoy por hoy no hay posibilidades de que pueda jugar en Honduras pero seguramente algún día ojalá tenga la posibilidad para volver a jugar en Real España.

¿Qué te llevas de Honduras en el tiempo que estuviste jugando con Real España?

Me llevo el cariño de las personas sensacionales, así como de mis compañeros y aficionados. De la prensa que siempre valoraron mi trabajo.

¿Es alto el salario de Domingo Zalazar que Real España ya no pudo pagárselo?

No me creo un jugador caro, pero me costó mucho trabajar para lograr ser lo que soy y siento que merecía un cierto reconocimiento al sacrificio, al profesionalismo y gracias a Dios he sido bendecido en un gran año. Ahora que tengo 30 años estoy priorizando lo mejor económicamente para mi familia ya que la carrera se va.

Se habla de que vas para la India… ¿Es cierto o es solo rumor?

Sobre las posibilidades de ir a La India hay acercamientos, claro que sí, pero nada concreto. Me tomaré esta semana para decidir por la mejor opción que Dios tenga para mí.

¿Por qué no se dio o no se ha dado el fichaje por el Olimpia?

Del Olimpia solo me hablaron para saber de mi situación y ya no volvimos a hablar.

Ahora ya fuera del Real España, ¿En qué fallaron para no poder llegar a la gran final?

Después de analizar los dos partidos creo que no merecíamos quedar eliminados por el esfuerzo que hicimos en los dos partidos. Creo que en 180 minutos habían pateado cuatro veces al marco pero fueron efectivos y a nosotros nos faltó efectividad.

¿Qué equipo y que portero te dificultó más las cosas?

Al portero con el que la tuve más complicada fue con el de Platense (José Calderón), me atajó un penal y la defensa más dura que me tocó enfrentar fue la de Marathón.