Marcelo Verón; de goleador a secretario de deportes en Argentina

En septiembre del año 2000, Platense trajo a Honduras a un desconocido delantero de origen argentino que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los extranjeros más prolíficos de los últimos años en la Liga Nacional. Un artillero que se abrió paso a base de goles hasta llegar a Motagua, el mismo que hoy en día vive tranquilo al lado de su familia en su pueblo, Marcelo Verón.

Después de una larga trayectoria en equipos de México, Europa, y Latinoamérica, aquel artillero argentino que ponía a temblar a las defensas del fútbol hondureño decidió “colgar los botines” a los 32 años de edad.

El exfutbolista recuerda con nostalgia el día en el que llegó a tierras catrachas y cómo le tocó participar en un partido de exhibición poco tiempo después de haberse bajado del avión.

“Pensé que solo iba a conocer a mis compañeros y a ver un poco del fútbol hondureño, pero Chelato me dijo que iba a jugar medio tiempo ya que la gente quería conocer las caras nuevas. Llegué de pantalón largo y de repente estaba con pantalón corto y los botines puestos”, recordó al relatar como el experimentado timonel aprobó su contratación luego de observarlo por un par de días.

Marcelo afirmó haber vivido lindos momentos en Honduras y rescató sus tardes vistiendo los colores de Platense, en donde ganó una final y perdió otra antes de emigrar a Tegucigalpa para jugar con las Águilas.

“En Motagua todo fue muy distinto porque llegamos como nuevas incorporaciones, la gente esperaba mucho de mí pero yo solo tenía 22 años. Era joven, pero tenía la obligación de dar resultados desde el inicio; afortunadamente ganamos el campeonato”, apuntó.

El exdelantero aseveró que en ese momento de su vida nunca entendió la magnitud de lo que estaba logrando. “Pasaron 16 años desde que me fui de Honduras y vos me estás llamando porque se acuerdan de lo que logramos en ese momento. En el 2001 jamás me imaginé que 15 años después un periodista de Honduras se iba a acordar de mí”, enfatizó Verón, que tras coronarse con el Ciclón emigró al fútbol mexicano.

El sudamericano explicó que tomó la determinación de retirarse debido al nacimiento de su segundo hijo y a su desgastante carrera que le exigía mudar a su familia frecuentemente. “La decisión de retirarme tuvo que ver con una cuestión familiar. Yo acababa de cumplir 32 años, siempre me cuidé, estaba bien físicamente, entrenaba al cien por ciento y estaba para seguir unos años más”, detalló.

ACTUALIDAD

Verón reveló que tras su retiro se dedicó por completo a su familia y se instaló en Ramallo, una ciudad al norte de Buenos Aires en la que vive tranquilo, sus hijos caminan a la escuela, andan en bicicleta y donde sobre todo hay mucha pasión por el fútbol. “Abrimos una escuela de fútbol y unas canchas con la familia.

Hoy en día trabajo como secretario de deportes en la municipalidad de mi ciudad; trabajo a tiempo completo y sigo ligado al deporte, nada más que ahora no es solamente fútbol sino que estoy a cargo de todas las disciplinas deportivas en una ciudad de 40 mil habitantes”, mencionó.

Marcelo profundizó y entró en detalle al explicar en qué consiste su nuevo empleo y a qué dedica su tiempo en el día a día. “Entro a trabajar entre 6:00 y 7:00 de la mañana, realizamos labores administrativas hasta el mediodía, por la tarde dirijo talleres de deportes en barrios donde los chicos normalmente no pueden pagar la membresía de un club y los fines de semana tenemos eventos masivos de todo tipo”, señaló.

El temible exdelantero de las Águilas y los Tiburones afirmó que en el futuro se ve vinculado a lo que más le apasiona y no descartó convertirse en entrenador profesional. “No sé hacer otra cosa o al menos no tengo pasión para otra cosa. Me veo dedicado al deporte como hasta ahora, veremos si algún día me pica el bichito de ser técnico de fútbol”, dijo.

EN CORTITO

¿QUÉ TE DEJÓ EL FÚTBOL?

El fútbol me dejó muchas cosas: amistades, grandes experiencias, mi estilo de vida y los códigos del deporte.

¿PLATENSE O MOTAGUA?

Jugué en los dos equipos, elegí a Motagua cuando salí de Platense porque quería jugar allí a pesar de que tenía ofertas de todos los demás equipos. Tengo mucho respeto y quiero a Motagua, pero Platense me dio la oportunidad de creer en mí como futbolista, no es tan fácil responder.

¿QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL DE TU RETIRO?

No la pasé mal después del retiro, yo dejé bien el fútbol y no me auto recrimino nada. Lo hice con la tranquilidad mental de saber que era el paso justo.



¿QUÉ ES LO QUE EXTRAÑAS DEL DEPORTE?

Lo que más extraño del fútbol es competir. Esa adrenalina cuando sales a la cancha junto a la presión de obtener el resultado que toda la gente está esperando.