Brunet Hay Pino y el Edgar Álvarez llegarán a la final

Platense sigue preparando la gran final sin descuidar ningún detalle. Una de las prioridades del cuerpo técnico es recuperar a sus jugadores lesionados.



De momento, el panameño Brunet Hay Pino prácticamente está listo. También Edgar Álvarez y Roby Norales llegarán al partido luego de sufrir sendos golpes en el primer juego de la final.



El técnico Reynaldo Clavasquín alberga la esperanza de tener disponible todo su plantel, "en eso estamos, que se lleguen a recuperar a todos", afirmó. El único que no llegaría es el delantero Luis Lobo.



La tarde de este miércoles, el plantel de jugadores de Platense, conversó con el pastor Rodolfo Clavasquín, hermano del timonel selacio. Durante toda la campaña este ha sido un elemento de motivación para el equipo porteño.



RETO

Por otra lado el timonel selacio se mostró emocionado del ambiente en el Puerto: "Se ha está viviendo una verdadera fiesta. En la calles solo se habla de Platense y la gran final, eso es muy importante".



Confía mucho en la fortaleza que ha mostrado su equipo en el Excélsior, donde solo cayó ante Real Sociedad: "Creo que Platense ha sido un equipo consistente en casa. Enfrente tenemos un gran reto, que es el último".



Agregó: "Este equipo me ha mostrado ese equilibrio, no le estamos haciendo por emoción ni casualidad, lo estamos haciendo por un patrón de trabajo que hay", dijo.



Del favoritismo que le da la gente a su rival capitalino: "No lo consideramos importante, Motagua sigue siendo favorito. Vamos contra un buen equipo, pero consideró que podemos remontar", finalizó.