HISTORIA: Un amor eterno por el Motagua que lleva más de medio siglo

Plagado de amor y felicidad está el hogar de la familia motagüense tras el reciente aniversario 52 de don José y doña María de Ordoñez, la pareja del año que se ha convertido en un ícono y ejemplo a seguir para los jóvenes de todo Honduras.

Los Ordoñez, oriundos de Talanga, celebraron su fecha especial con la clasificación de Motagua a la final del Torneo Apertura 2016, tras eliminar a Olimpia y hoy esperan cerrar con broche de oro obteniendo la ansiada 14.

No es algo que tengan oculto, pero detrás de su mágico amor destella una pasión que rompe fronteras y que no tiene límites. Su amor por Motagua.

“Cuando miro los cipotes de Motagua jugar me parece que estoy con ellos dentro de la cancha. Vive Dios que está en los cielos que nosotros le oramos a Él por el Motagua día y noche. Siempre le pido que ninguna cucaracha les pase por enfrente del bus”, confesó María.

Don José y doña María han hecho de su amor el mejor ejemplo de todos tras revelarse que cumplían 52 años juntos.

Pero al preguntarle sobre por qué no Amado Guevara respondió: “nos gustaba Amado Guevara pero era como el “Chino” Discua, no se dejaba tocar”.

Don José agregó que “para mí todos son buenos, pero me gusta mucho como juega Omar Elvir”.

SOLO ANDUVIERON 15 DÍAS DE NOVIOS

La pareja Ordoñez ha dejado entrever que su amor es más que un sentimiento que viene y se va como una estrella fugaz. Tan solo fueron novios por quince días antes de casarse, pero bastaron para crear y construir los cimientos verdaderos y puros de un amor que no tiene comparación.

José no tenía el poder económico para sostener una casa. Tampoco tenía un trabajo de etiqueta que respaldara su hoja de vida. Tan solo su amor completo para dar.

María relató que “cuando me lo encontré mi hermana me había mandado a comprar un queso. Él me pidió un pedacito (para probar) y se lo dí”, y siguió, en una ocasión estaban arreglando una letrina en la casa y él se metió para ayudar. En ese momento me dijo -fíjese que usted me gusta-. A mí no me gustaba porque yo me crecí donde había dinero, pensé que era la felicidad del mundo y, él era humilde, pero lo que Dios prepara no lo separa el hombre, a los 15 días me propuso matrimonio. Para mí fue un fuego”.

“Yo me formé en mi corazón que podría ser un hombre grande para mí”, cuenta María.

Según los enamorados, la figura de Dios en sus vidas ha sido el principal motivo por el cual han tenido un matrimonio feliz.

Estuvieron presentes en la obtención de la copa 13 que le ganaron al Real Sociedad.

De su etapa como jóvenes recuerdan un momento especial. El día que se dieron cuenta que ambos eran motagüenses. “Una vez le digo, vamos al estadio que hoy va a jugar Motagua, - y es que vos sos Motagua (dijo José)-. A ello María respondió con alegría que sí, “nos abrazamos y nos besamos, concluyó.

El sueño de los abuelos motagüenses por el que han estado orando todo este tiempo, es poder realizar el viaje a Puerto Cortés junto a su hijo, para ver a su equipo coronarse por décimocuarta vez en su historia.

FRASES

"A veces cuando paso mal lo único que me emociona es ver al Motagua jugar. No hay alegrías más que esa”. Doña María

"La pasaba observando porque me gustaba mucho. Nos conocimos y nos enamoramos”. Don José