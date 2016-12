Muy molesto reaccionó el presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, al saber que circula un rumor en el que indican que el portero beliceño Woodrow West tiene un "precontrato" con el Olimpia.

El jerarca de los Ribereños aclaró todo el panorama del equipo para el Torneo Clausura 2017, quienes recientemente traspasaron a Ángel Tejeda y Víctor Moncada al Real España.

"Es mentira. Ahorita me están diciendo que Woodrow West tiene un precontrato con el Olimpia, eso es falso, lo que están haciendo es desconcentrándome a los jugadores con esas informaciones falsas", comenzó criticando el mandamás del Honduras Progreso.

"Le hablé a Osman Madrid (directivo del Olimpia) y le pregunté de dónde salía eso y me dijo que tampoco sabía nada, que era falso, pido a la prensa que cuando quieran saber algo me llamen, siempre les he atendido", dijo.

Luego añadió: "También andan diciendo que Mariano Acevedo no tiene contrato con el equipo y que Marathón lo quiere, también es falso, Acevedo tiene contrato con nosotros por dos años. No sé de dónde sacan esas informaciones falsas".

Nazar reveló también que las únicas salidas de sus futbolistas en el ámbito local han sido las de Tejeda y Moncada al Real España.