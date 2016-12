Salvador Nasralla: Jorge Luis Pinto subutilizado

Salvador Nasralla

El entrenador de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, tuvo una muy buena convocatoria para el curso de actualización que impartió el viernes pasado a más de 150 técnicos y preparadores físicos en compañía de su compatriota Gilberto Arenas.

Sin embargo, este tipo de reuniones no deberían ser tan poco frecuentes ya que los directivos del fútbol hondureño siguen desperdiciando el caudal de conocimientos de los entrenadores extranjeros que hemos tenido durante 10 años desde que fue contratado el colombiano Reinaldo Rueda.

Consideramos que ni a Rueda ni a Luis Fernando Suárez y tampoco a Pinto se les ha permitido entregar el cúmulo de conocimientos que tienen para ofrecer y nos hemos limitado simplemente a su trabajo principalmente con la Selección adulta cuando lo que más ocupamos es mejorar las intensidades de trabajo y los métodos en muchos casos arcaicos que por falta de actualización se ven obligados a implementar los entrenadores hondureños.

Jorge Luis Pinto se queja del poco rigor que se observa en los entrenamientos de los equipos de la Liga Nacional lo cual hace que cuando llegan los jugadores a la Selección Nacional sientan un brusco cambio que muchas veces no pueden asimilar. Según el colombiano los entrenamientos de pretemporada en las playas no se usan desde hace más de 10 años y en nuestro país los sistemas tácticos en zona no se implementan en los entrenamientos de los clubes.

Resultó halagador que entre los participantes estuviera Ramón Maradiaga, el técnico hondureño más destacado de los últimos 15 años. Es urgente que la Escuela Nacional de Entrenadores empiece a trabajar con fines didácticos y nuevas metodologías incluyendo la parte física, táctica y valoración fisiológica de los competidores y para ello que se programe varias reuniones como la del viernes en las que participen los miembros del cuerpo técnico de la Selección.

Durante esta semana Pinto desarrollará un microciclo con los jugadores de los ocho equipos de la Liga Nacional que ya no están en competencia ya que el Torneo Centroamericano de Selecciones iniciará el 13 de enero, mes en el cual del 3 al 10 se desarrollará un microciclo similar al de esta semana.

El otro asunto que nos preocupa es que no se hizo una reunión para planificar el año 2017 entre la Fenatuth, la Liga Nacional y el entrenador Pinto, quien, en vista que no le hicieron caso a sus recomendaciones del pasado mes de junio, se va a limitar a entregarles un calendario de fechas en que necesitará trabajar con los jugadores para por lo menos 8 partidos oficiales eliminatorios y 2 de fogueo que se realizarán durante el año entrante.

Esto muestra un retroceso que repercutirá en un mal calendario para el Torneo Clausura de la Liga Nacional que seguramente será elaborado solo por los equipos en la última semana de este 2016 cuando Jorge Luis Pinto se encuentre de vacaciones en Colombia a pesar que nuestra recomendación fue que lo hicieran en noviembre.

Interesante sería saber por otro lado cómo se va a reponer los 19 televisores plasmas y otros elementos de trabajo que fueron sustraídos en noviembre del hotel en el que se hospedan las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 además de las femeninas en la ciudad de Siguatepeque.

