¡UN EJEMPLO! Ellos son los guerreros del Motagua que siguen a Cristo

El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto dice la Biblia en primera de Juan, capítulo dos, versículo 17.

Esta cita bíblica identifica muy bien a Marlon Licona, Irvin Reyna, Omar Elvir, Reinieri Mayorquin y Marco Tulio Vega, los jugadores de Motagua que están a un paso de ganar la Copa 14, pero que fuera de las canchas, cambian el balón de fútbol por la iglesia.

Son jóvenes, famosos, y triunfadores como profesionales, comunes denominadores para llevar una vida desordenada pero no es así.

Quizá en su momento en su momento llevaron ese estilo de vida pero entendieron que el ser humano sin Dios no es nada y es por ello que dedican una vida muy apegada a Jesús.

Reinieri Mayorquín, por ejemplo, es todo un “perro de caza” en el terreno de juego pero en la Iglesia es una persona más que se humilla ante la presencia del “Rey de Reyes”.

Él mismo recuerda los momentos en los que era un inconverso. “Cuando estuve en Marathon me creí inmortal porque tenía fama, a mí me trajo muchos problemas, casi se desintegra mi familia. El ser humano espera hasta las últimas instancias y en mi caso me pasó hasta que perdí a mi madre porque sentía un vacío, al llegar a los caminos de Dios, él llenó mi vacío”. Irvin Reyna es el jugador que Cristo ha utilizado para engrandecer su obra, la obra de salvar almas.

“A todos en el equipo les he dicho que vayan a la iglesia o donde se sientan cómodos, Dios está en todos lados. Tengo nueve años de haber tomado esta decisión, cuando uno conoce a Jesús completamente es algo distinto, indescriptible. Yo amo primero a Dios y luego a mi familia” dijo.

El pequeño gigante de las “águilas” es Omar Elvir, el zurdo dice que junto a Mayorquín y Reyna trabajan en diversos ministerios que los ayuda a crecer como personas y cristianos.

“Circunstancias en mi matrimonio pasaron para buscar al Señor, cuando tuve fama las mujeres y los vicios deterioraron la relación con mi esposa y el bienestar de mi hija. Con nuestro testimonios ayudamos a matrimonios, si me toca lavar baños o barrer yo lo hago muy feliz porque estoy en la obra de Dios”.

En tanto, Marlon Licona manda un mensaje muy claro a las personas que creen lo tienen todo y piensan que serán felices llevando una vida desordenada.

“Mi mensaje para quienes están en pecado constante es que todo eso se acaba, es cierto que lo deleitas y disfrutas pero eso nos lleva a la perdición. Es importante ir a una iglesia, no importa donde sea pero busquen de Dios, es lo mejor", cerró el cancerbero.

Los cinco jugadores azules siempre que se levantan, piden al Todopoderoso para que los cuide a ellos, su familia, amigos y compañeros de equipo, en estos momentos claves previo a la Gran Final no desaprovechan para encomendarse a él y pedir por esa tan ansiada Copa 14.

DATOS:

3 Campeonatos tiene Reinieri Mayorquin, dos con Marathon y uno con Motagua. En el Apertura ha jugado 16 encuentros.

7 Años ha estado en Motagua Omar Elvir. Es su único club en Honduras. Ha jugado cuatro finales, ganó dos y perdió las otras dos.

1 Título de Liga Nacional con Motagua tiene Irvin Reyna. Obtuvo seis campeonatos cuando militó en Olimpia.

7 Años jugando con Motagua tiene Marlon Licona, salió de reservas. Se apresta a ser el portero titular en la Gran Final ante Platense.

LO DIJERON:

"Siempre le pido a Dios antes de entrar a jugar, en esta final mucho más le pedimos para que ganemos".

Irvin Reyna

"Jesús ha bendicido mi matrimonio en todos los aspectos, aparte de ser jugadores somos hijos de Dios".

Reinieri Mayorquin

"Confiamos en Dios que esa Copa la levantaremos el domingo. Jesús obrará en nosotros".

Omar Elvir

"Las mujeres y las drogas divierten pero llega un momento en el que tu corazón se encuentra vacío".

Marlon Licona

• 1ra. Pedro 5.6 dice: “Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y él os exaltará cuando fuere tiempo”. Versículo con el cual los cinco jugadores se identifican ya que al momento de orar y alabar a Jesucristo, lo hacen con total entrega. Confían en que la petición de obtener la Copa 14, será cumplida.