Presidente del Platense: “Muchos jugadores se bajaron el salario”

En una amena y amplia entrevista a DIEZ, el máximo jerarca de Platense, Allan Ramos, nos contó algunas interioridades que ha vivido el equipo a lo largo de este torneo, además confesó que jugadores como Edgar Álvarez aceptaron bajarse el salario para ayudar a la economía del equipo. Los dirigentes esperan este domingo el acompañamiento de la gente de Platense y que la localía pese, porque quieren una Navidad selacia.

Personalmente, ¿cómo está viviendo la previa de la gran final?

Nos sentimos optimistas, tenemos mucha confianza en el cuerpo técnico y grupo de jugadores, además estamos trabajando con el resto de directivos y con todos los involucrados para que este domingo vivamos una verdadera fiesta deportiva aquí en el Puerto, que sea un buen partido de final y que gane el mejor, pero obviamente nosotros queremos que gane Platense, respetamos a Motagua porque también tiene un gran equipo. La condición de local creo que Platense puede sacarle provecho para levantar la tercera copa.

¿Ya hay espacio en las vitrinas del equipo para esta tercer copa?

Claro que sí, hay espacio para la tercera y para muchas más que puedan venir, por ahora confiamos y ponemos todo nuestro trabajo en Dios para que podamos darle una nueva alegría a la gente de Cortés, esperamos que el domingo este soleado para que todos disfrutemos y que salgamos alegres del estadio, que gane el mejor.

En el Puerto quieren una Navidad feliz…

En Cortés queremos una Navidad verde y blanco, una Navidad platensista, si todo se da, creo que lo podemos lograr. La gente del Puerto ya se merece un título.

¿Cómo se sienten con la derrota del 1-0 en el Nacional?

Estamos bien, ese era uno de los tres resultados u opciones que nosotros habíamos hablado que se podían dar, uno no planifica perder nunca, pero si se perdía que fuera por la mínima porque reconocemos el rival que tenemos frente, esa era la tercera opción, pero estaba dentro de las probabilidades, es por eso que toda la afición de Platense tiene mucho optimismo porque confía que en Excélsior puede revertir ese resultado.

¿Quién es favorito?

Las finales son 50/50 y eso no me lo quita nadie de la cabeza, y podría suceder cualquier situación, nosotros como platensistas queremos que gane el equipo. Esperamos que aprovechen todas las condiciones que el reglamento nos da y que saque dos goles de diferencia indistintamente del resultado final.

¿Qué les han pedido a los jugadores?

Que dejen todo en la cancha, que hagan lo que saben hacer, ellos han sentido el respaldo de la afición y dirigentes durante este torneo y que la historia recuerda a los campeones y ellos tiene la oportunidad de quedar en las memorias vividas de nuestro amado Platense, sabemos que tiene la capacidad para lograrlo.

Los ingredientes claves

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Platense este torneo, muchos piensan que fue una casualidad?

No podemos hablar de casualidad porque hay un trabajo detrás de lo que se ha logrado y esperamos seguir demostrándolo los próximos torneos. Se hizo un trabajo diferente, aún reconocemos que se comenzó con dificultades porque no se tenía la logística, de hecho el actual uniforme que tenemos logramos firmarlo un viernes antes que arrancara el torneo oficialmente, osea que la pretemporada se hizo, pero no con la mejor indumentaria pero sí se trabajó organizadamente. Adalid Puerto vino a realizar una buena labor al inicio cuando hizo todo ese trabajo de campo que fue importante para tener un enlace entre cuerpo técnico, jugadores y junta directiva y lógicamente el profe Clavasquín poniendo las reglas claras.

Este torneo llegaron al club personas que ayudaron a la unidad del equipo…

Sí, contamos con la ayuda de un sociólogo, de un pastor evangélico (que es familia del Clavasquín) y con el departamento social de la municipalidad donde hay sicólogas que trabajaron directamente con los jugadores, todos ellos han sumado y le han aportado al grupo. También hemos tenido un extraordinario rendimiento de jugadores que no nos imaginamos que podían mostrarse como lo han hecho, como es el caso de Roby Norales quien se ha lucido siendo uno de los goleadores del campeonato.

Recaudación y premios ¿Cuánto esperan recaudar este domingo ante Motagua?

Bueno se ha hecho una taquilla promediando los 2 millones de lempiras, con todos los controles necesarios, tenemos todo el apoyo de la policía preventiva, de la fuerza naval de Honduras, de la 105 Brigada, de los policías municipales, más todo el esquema de seguridad que la liga recomienda, nosotros como ciudad daremos toda la comodidad necesaria para que todas las personas que vengan disfruten de esta final.

¿Esperan el Excélsior pintado de verde y blanco?

Esperamos que sí, la gente ha vuelto al estadio y por lo menos queremos que un 70% sea afición Platensista en el Excélsior, queremos ver un estadio lleno y disfrutar de un buen espectáculo el cual estamos preparando con los patrocinadores.

¿Los premios ya están negociados con los jugadores si son campeones?

Sí es algo que ya lo hablamos y acordamos con ellos, no daremos cifras para no distorsionar el tema, pero es dinero que ellos ya tienen ahí, solo necesitan un último esfuerzo para ganárselo, sé que no se lo dejarán ganar porque lo necesitan, así que están más que motivados económicamente.

¿A cuánto asciende mensualmente la plantilla de Platense?

Platense funciona con 800 mil lempiras al mes.

¿Qué tan cierto es que hay muchos jugadores que se bajaron el salario este torneo?

Sí, hay muchos jugadores que hicieron eso, hablamos con ellos que venían de estar en torneos anteriores y les dijimos que podíamos renovarlos siempre y cuando aceptaran un salario menor al que habían estado ganando por la situación del equipo, la verdad que nos encontramos con jugadores comprometidos con el club y con gran sentido de pertenencia hacia la institución.

DATO

2 años de contrato tiene Reynaldo Clavasquín con el Platense y según aseguró Allan Ramos, están dispuestos a cumplirlos.

Lo dijo Ramos:

"Este año también se trabajó mucho en la parte disciplinaria y creo que merece una felicitación especial todo el cuerpo técnico”.

"Cuando se tomó la decisión este torneo de darle a Edgar Álvarez la capitanía del equipo, es justo premio porque Edgar ha sido una joya de Platense”.