Luis Lobo no se recuperó y es baja de Platense para la Gran Final

El último día de terapias de Platense sirvió para ratificar la baja por lesión del delantero Luis Lobo, por un desgarre parcial en el aductor derecho, así como la segura participación de Édgar Álvarez (tobillo) y Brunet Hay Pino (contractura muscular).



"Lastimosamente esta lesión es dura y me perderé la final que tanto quería jugar. Esta semana que me hicieron el estudio vi que era un desgarre, no aguanto el dolor y me dieron las indicaciones de que mejor me recuperara para el próximo torneo; me toca apoyar a los compañeros desde con todo el corazón", manifestó con profundo pesar Lobo, quien es la única baja del Tiburón para el choque por el título del torneo Apertura.



Por su parte el encargado de los servicios médicos del conjunto selacio, Denis Romero, expuso que la recuperación de los otros futbolistas "ha sido satisfactoria" y "para el partido todos han evolucionado de forma positiva. Ayer (miércoles) los incorporamos al grupo, ya están corriendo y esperamos tenerlos al cien por ciento el día del partido".



Brunet Hay Pino, a quien reemplazó Lobo en la Final de ida, se mostró feliz por su alta e indicó que "fue una buena recuperación, puse todo de mi parte para estar en la Final; valieron las terapias y el cuido personal. La verdad estoy contento, es un partido aparte en el que cualquier jugador quisiera estar", expresó.

Cabe recordar que los otros jugadores que estaban con molestias y ya han dejado atrás las mismas son los panameños José Calderón (sobrecarga muscular), Richard Dixon (fatiga muscular), Getsel Montes (tobillo) y Roby Norales (tobillo).

Frases

"Me toca apoyar a mis compañeros desde las gradas, de todo corazón y me toca apoyar a los compañeros en esta Gran Final ".

"El domingo pasado salí con molestias en la pierna, esta semana me tocó venir a recuperarme y entrenar poco, pero ya estamos al cien para el domingo; tenemos que pensar en el título".

José Calderón, portero Platense.