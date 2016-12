Luis Castro, el jugador del Platense que vende donas en los entrenos

Las tardes en el campamento de Platense cambian cuando aparece el colombiano Luis Castro. Con él llegan las donas. Pero, no se equivoquen, no son regaladas.



Desde hace unas semanas, el recio defensa decidió vender donas con la idea de ayudar a unas jóvenes de la iglesia MAAM, a la que asiste: “Estamos dándole a la obra y gloria a Dios para ayudar a unas niñas que son del ministerio de danza de la iglesia donde asisto. Es más por ayudar que puedan tener su traje, algunas no lo pueden tener”, dice.



Con la idea de colaborarle a los que menos tienen, “me he tomado de venderle donas a mis compañeros, también en la ciudad al que me pide le vendo y el dinero que recojo es para ellas”, dice.

El producto no la hace el colombiano, sino un conocido suyo. Él solamente se encarga de venderlas. Sus compañeros le decían cuando empezó con la actividad que era su negoció.

Hermana de Rubilio Castillo trabaja como taxista



EL MEJOR CLIENTE



Al preguntarle quién es su mejor cliente: “Jean Carlo Vargas, ese es el mejor de todos, es quien más me compra”.

¿Y él que no compra?, “Edgar Álvarez, ese nunca compra nada”, se apresura a responder.



Casi todos le compran: “Me ha comprado el profe Clavasquín y el profe Lanza porque saben que es una causa de Dios, que ha sido el centro de este equipo y mira hasta donde nos tiene”.



Recuerda la venta que tuvo en uno de sus mejores días como proveedor de pan: “Hay días que vendí con mi esposa hasta 300 donas por todo Puerto Cortés. Es una bonita experiencia”, finalizó.



MENSAJE



El colombiano ya tiene la forma en que celebrará si llega convertirse en campeón: “Hay que gritar Gloria a Dios y saber que es maravilloso, porque esto lo ha hecho Él”.



El colombiano, participó en una jugada accidental en la que se lesionó Harold Fonseca, que será operado y Castro le mandó un mensaje: “Que mi Dios lo bendiga, que está en las oraciones y sé que saldrá todo bien y regresará más fuerte”.