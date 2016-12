Se agotan boletos para la Gran Final del fútbol de Honduras

"¿Ya no hay entradas?", preguntó un fanático de Platense a uno de los vendedores que se paseaba por el estadio Excélsior.



Nadie se quiere perder el duelo de vuelta de la Gran Final del torneo Apertura entre Platense y Motagua, pero el asunto es que ya no hay una sola entrada disponible, por lo que tocará rifársela con el mercado negro.



"Prácticamente está vendida la boletería, solo queda esperar el triunfo del Tiburón; el mercado negro es el único que puede tener boleto", manifestó Ernesto Carbajal, un vendedor de boletos selacio que no esconde su sentimiento y afirma que el valor de dichas entradas podría incrementar en 100 lempiras en Sol General y 200 en Preferencia (Sombra).



Dicho eso, significa que cada entrada pasaría a valer 300 lempiras en tendidos populares y 600 en Sombra. Previamente el sector de Silla, que valía 800, se había agotado con la mira en la gran cita del campeonato.



Se espera que el fortín porteño albergue alrededor de 12 mil espectadores este domingo, cuando el onceno de Reynaldo Clavasquín se mida con el del argentino Diego Vázquez.



En los alrededores de la casa del escualo no puede faltar la venta de indumentaria alusiva, en este caso, de los dos finalistas del certamen liguero.

"Ahorita está calmado, pero esperamos que vayan mejorando las ventas; se ha vendido de Platense, pero de Motagua nada", expresó Saúl Torres, quien siempre vende ropa deportiva en las afueras del Excélsior.



El precio de cada camisola ronda los 250 lempiras, mientras que las banderas tienen un valor de 160. Se espera que el viernes la venta aumente y los vendedores hagan su diciembre y Año Nuevo.



La casa del Tiburón es pulida

Otra de las novedades antes que se dispute la gran cita del torneo son los arreglos de los cuales está siendo objetivo el estado Excélsior. La dirigencia de Platense quiere que su inmueble luzca sus mejores galas y ha comenzado a embellecer la vetusta obra que enorgullece a los porteños.



La gradería de Silla Enumerada recibe unos retoques de pintura, mientras que los asientos de General son soldados y reestructurados.



Se espera que mañana sean colocadas en Sol Este las graderías portátiles que albergarán cerca de 5 mil aficionados más. Para ello, personal contratado por los escualos se encuentra ubicando las estructuras metálicas que soportarán la considerable cantidad de gradas temporales.