Portones del Excélsior se abrirán desde temprano para la Gran Final

El estadio Excélsior será este domingo el epicentro de la pasión futbolística en el país, con motivo de la Gran Final entre Platense y Motagua.



Con la seguridad y el show garantizado, es necesario también seguir algunas recomendaciones para que sea una verdadera fiesta deportiva.



A continuación, y de forma detallada, información vital y algunos consejos que permitirán que el choque que define el título liguero sea placentero para los amantes del fútbol que visiten Puerto Cortés.



*Portones



La entrada al estadio Excélsior se hará de forma ordenada y con horarios distribuidos de la siguiente manera:

-Vendedores: 7:00 am

-Aficionados: 10:00 am



*Accesos al Excélsior



La afición que visite el estadio porteño tendrá diferentes vías de ingreso, las cuales se han definido de esta forma:

-Preferencia (Sombra): Dos accesos.

-Sol Sur y Este: Dos acceso (el propio y el del área colindante compartido)

-Silla General, Enumerada y Palco: Un acceso ubicado en el lado inferior de la zona principal del coloso selacio.

-Equipo visitante: Un acceso instalado en Sol Norte del estadio Excélsior.



*Permitido y prohibido



-Los hinchas de Platense podrán ingresar al inmueble deportivo con banderas, tambores y mantas, mientras que la barra de Motagua no podrá ingresar.

-Terminantemente prohibido entrar con botes de agua y refresco, así como con sombrillas, armas de fuego o cortopunzantes y pólvora.



*Seguridad



La integridad de los asistentes a la Final de vuelta entre Platense y Motagua está asegurada, pues habrá un despliegue distribuido de la siguiente manera en cinco cordones:

-250 elementos preventivos provenientes de la Policía Nacional, Militar, Naval y Antimotines.

-42 policías municipales.



*Tarima de premiación y palco de prensa



-El patrocinador oficial de la Liga Nacional ya armó la estructura en que serán premiados el nuevo campeón y subcampeón nacional, pero la instalará en El centro del campo una vez finalizado el partido.

-La tribuna de prensa será instalada enfrente del camerino de pruebas antidoping, el cual se ubica en l parte inferior de Preferencia Sur. La misma contará con un router de internet proporcionado por una empresa del Puerto.



*Show y logística



Habrá música, sonido y una considerable presencia de edecanes de las marcas patrocinadoras de Platense. El itinerario de presentaciones será de la siguiente forma:

además, el himno nacional será entonado por el cantante y animador porteño Natty Paz.