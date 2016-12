Roby Norales le prometió a su mamá que sería futbolista y ahora juega la final

A pocas horas para que se decida el campeón del fútbol de Honduras, Carmela Núñez, mamá del jugador Roby Norales expresa cómo fue la niñéz de él.



Platense y Motagua chocan el próximo domingo a las 3 de la tarde en la cancha del estadio Excélsior de Puerto Cortés para defirnir el campeón de Honduras y ahí estará Norales.



"Desde niño me decía que iba a hacer futbolista. Pero yo siempre le decía qué futbolista vas hacer vos. Vas a ver mami que lo voy a hacer me decía" empezó contando la madre del atacante hondureño.



"Solo estuvo un año en el colegio y luego se fue para La Ceiba y de ahí para San Pedro, todavía vive ahí"



¿Fue un niño pícaro?



Él no fue un cipote que iba andar de pícaro, de la casa a la cancha, a la escuela.



Luego se le consultó por el sobrenombre por el que es conocido Roby en Río Esteban; "No le puedo decir porque se va a malear con migo".

Ahora el seuño ya se cumplió, Roby es un futbolista profesional y está a un paso de coronarse campeón con el Platense que es dirigido por Reynaldo Clavasquín.