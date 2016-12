Hincha de Platense ya se ve campeón y se tatúa el escudo con tres estrellas

Se llama Víctor Crespo, tiene 38 años y recientemente se tatuó el escudo de su amado Platense con una particularidad: tres estrellas. Es decir, este furibundo hincha selacio ya se ve campeón del torneo Apertura contra Motagua y tiene grabado en tinta su presagio.



"Mi pasión comenzó desde que armábamos las potras callejera en El Barrio que crecí; mi papá mencionaba a Platense y peleábamos por agarrar su nombre", manifiesta de entrada Crespo, quien hace tres días decidió sellar con su piel un vínculo afectivo que asegura llevará a la tumba.



El hincha más atrevido del onceno selacio califica a su sentimiento como "una pasión indescriptible" que considera que "solo lo que somos platensistas sentimos". A ello añade que es su "mi segundo amor, pues el primero son mis hijos, esposa y madre".



"En estos momentos siento lo mismo que el partido que jugamos en el Excélsior buscando no descender; esa vez el estadio se abarrotó y al final la emoción fue indescriptible", rememora al ser consultado por alguna anécdota de su interminable idilio romántico. También reconoce que el equipo ha tenido "más bajas que altas", pero deja en claro que no se ha enamorado de copas sino de una camisa y sus colores.



Si los dirigidos por Reynaldo Clavasquín consiguen el objetivo liguero, Víctor Manuel adelanta que hará un par de locuras más: "Me cortaría el pelo a la raspa y me quiero hacer un tatuaje más grande del equipo; mi esposa no está tan de acuerdo, pero lo haré", cuenta con una sonrisa con aires de Gran Final.





Aún no define qué emblema del club se tatuará, puesto el artista que le ha retratado los nombres de sus seres más queridos y su pasión deportiva aún no le desvela qué será.



Lleva de la mano dos pasiones, el fútbol y los autos



"Mi segunda pasión son los carros, modifico vehículos en audio, estética y tenemos un club que se llama Car Systems Tune In, con integrantes de Puerto Cortés y que compite a nivel nacional", detalla Víctor Crespo en relación a su faceta relacionada al negocio que por años ha venido desempeñando.



En cuanto a la relación entre el deporte rey y los motores, Crespo detalla que "primero fútbol y luego autos, aunque por la clase de trabajo al que me dedico paso más con los carros".



El domingo a las 6:00 de la tarde anticipa que se imagina "una locura total", por lo que desde ya "están preparados los carros con audio y megáfonos"; apunta que "haremos una caravana general, nos hemos estado organizando", advierte el escualo más identificado que tendrá el abarrotado Excélsior en la fiesta deportiva de 2016 en la Liga.



Sus frases



"Hoy en día admiro a dos jugadores, Édgar Álvarez y José Calderón; el primero salió al extranjero, tiene mucho recorrido y volvió a Platense. Admiro a los jugadores así".



"Jugadores como Edgar Álvarez y Rambo León no hay; el segundo por circunstancias de la vida no estará, aunque lo hubiera soñado. Me gustó la dupla que formaron José Pacini y Marcelo Verón".





Dato



Víctor Crespo y varios aficionados más de Platense estarán organizados este domingo para alentar al equipo con mosaicos y banderas alusivas.